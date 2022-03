Produktionsprobleme VW verschiebt wegen Ukraine-Krieg Markteinführung des ID.5

Volkswagen kann den neuen ID.5 wohl nicht wie geplant ausliefern. Händler werden bereits mit einem Schreiben über die Verspätung informiert.

Die Produktion des VW ID.5 verzögert sich. (Foto: Reuters) VW-Werk in Zwickau

Hamburg Volkswagen muss wegen Lieferprobleme die Markteinführung des Elektroautos ID.5 verschieben. Weil wegen fehlender Kabelbäume aus der Ukraine im Werk Zwickau zeitweise die Bänder stillstanden, werde das Fahrzeug Anfang Mai und damit vier Wochen später als zunächst geplant an die Händler geliefert, sagte ein Sprecher am Freitag. Die „Automobilwoche“ zitierte zudem aus einem Schreiben an die Vertriebspartner, wonach VW den Agenten die für die Markteinführung notwendigen Ausstellungs- oder Vorführwagen zur Verfügung stellen könne.

„Um eine Gleichbehandlung aller Partner zu gewährleisten, werden die Fahrzeuge, welche sich bereits in den Zielbahnhöfen befinden, noch nicht ausgeliefert“, zitierte das Magazin aus dem Schreiben.

Um eine flächendeckende Verfügbarkeit der Autos für jeden Agenten sicherzustellen, würden die Ausstellungsfahrzeuge teilweise neu zugeordnet. Nach dem von VW für die neue ID-Familie eingeführten Agenturmodell, bestellt der Kunde direkt beim Hersteller und der Händler tritt nur noch als Vermittler oder Agent auf.

