Quartalszahlen Ford hebt Gewinnprognose an – SUVs und Pickup-Trucks gefragt

Der US-Autohersteller rechnet dank verbesserter Lieferketten mit einer erhöhten Produktion im nächsten Quartal. Ford hebt deshalb die Prognose an. Die Aktie steigt nachbörslich.

Der US-Autohersteller blickt optimistisch in die Zukunft. (Foto: Reuters) Ford

Ford rechnet mit überraschend starken Absätzen und hebt deshalb seine Gewinn-Prognosen für das Gesamtjahr an. Der US-Autobauer teilte am Donnerstag mit, durch Verbesserungen in den Lieferketten könnten mehr Pickups und SUVs als ursprünglich geplant produziert werden. Damit könne man die starke Nachfrage befriedigen. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Vorsteuergewinn zwischen elf und zwölf Milliarden Dollar, nachdem es zuvor neun bis elf Milliarden erwartet hatte. Ford-Aktien stiegen nachbörslich um ein Prozent.

Bessere Angebote und Finanzierungsmöglichkeiten hätten dazu beigetragen, dass sich mehr Käufer für Neufahrzeuge anstelle von Gebrauchtwagen und Leasingoptionen entschieden, hieß es. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern stieg leicht auf 3,8 Milliarden Dollar. Die bereinigte Gewinnmarge (Ebit) sank von 9,3 auf 8,4 Prozent. Der Umsatz stieg indes von 40,2 auf 45 Milliarden Dollar.

Ford räumte ein, dass es länger dauern werde, die Produktion von Elektro-Fahrzeugen auf jährlich 600.000 Fahrzeuge zu steigern. Bislang sollte dieses Ziel Ende des Jahres erreicht sein. Jetzt soll es im kommenden Jahr gelingen. Der US-Konzern rechnet damit, dass seine Elektrofahrzeugsparte Model e in diesem Jahr einen Verlust von 4,5 Milliarden Dollar machen wird. Bislang war ein Minus von drei Milliarden Dollar prognostiziert worden. Im Kampf mit dem US-Elektroautobauer Tesla um Marktanteile hatte Ford unlängst die Preise für seinen Elektro-Truck F-150 Lightning erneut und teils kräftig gesenkt. Der Konzern begründete dies mit Größenvorteilen beim Absatz und gesunkenen Kosten für die Batterien. Ford hofft, dass die Verkäufe dadurch in Schwung kommen. Im Quartal bis Ende Juni war der E-Auto-Absatz um 2,8 Prozent gefallen. Mehr: Ford senkt die Preise für sein Elektro-Spitzenmodell F-150 Lightning