Quartalszahlen „Fulminanter Start ins Geschäftsjahr“: Siemens erhöht zur Hauptversammlung die Prognosen

Die Automatisierungsgeschäfte bei Siemens laufen besser als erwartet. Darum hebt der Konzern seinen Ausblick an. Doch Anlegervertreter erwarten noch mehr.

Bei dem Technologiekonzern laufen die Geschäfte weiter gut. Auch die Umsätze mit Software und digitalen Dienstleistungen konnten zuletzt ausgebaut werden. (Foto: dpa) Siemens-Zentrale in München

München Nach einem starken ersten Quartal hat Siemens die Prognosen für 2023 angehoben. „Für Siemens war es ein fulminanter Start in das neue Geschäftsjahr“, sagte Vorstandschef Roland Busch am Donnerstag bei Vorlage der Zahlen. „Wir sind sehr zufrieden.“ Der operative Gewinn sei im ersten Quartal 2022/23 mit 2,7 Milliarden Euro so hoch ausgefallen wie noch nie zum Jahresauftakt.

Der Technologiekonzern konnte trotz der globalen Unsicherheiten seine Wachstumsdynamik zu großen Teilen beibehalten. Vor allem die Automatisierungsgeschäfte rund um die Digitale Fabrik laufen weiter gut. Damit kann Busch den Aktionären am Donnerstag auf der virtuellen Hauptversammlung insgesamt gute Zahlen präsentieren.

„Aufgrund der starken Nachfrage nach unserem Portfolio haben unsere Geschäfte ihre Zurückhaltung bei den Betriebs- und Investitionsausgaben gelockert“, sagte Busch. Die Sparten investierten wieder „schrittweise und gezielt“. Die Investitionsprogramme, die viele Länder aufgelegt haben, gäben dem Geschäft Rückenwind.