Quartalszahlen Mercedes-Benz erzielt höhere Rendite als erwartet

Die liquiden Mittel stiegen stark an.

München Der Autobauer Mercedes-Benz hat dank hoher Preise und mehr Absatz im ersten Quartal besser verdient als am Finanzmarkt erwartet. Die bereinigte Umsatzrendite im Hauptgeschäftsfeld Pkw habe nach vorläufigen Zahlen 14,8 Prozent betragen, während Analysten im Schnitt mit 13,4 Prozent rechneten. Wie der Dax-Konzern per Pflichtmitteilung am Donnerstagabend weiter erklärte, schnitt die kleinere Sparte Vans noch besser ab mit einer Rendite von 15,6 Prozent (Konsens: 13,1 Prozent).

Der bereinigte Betriebsgewinn im Quartal belief sich auf 5,5 Milliarden Euro, knapp vier Prozent mehr als vor Jahresfrist. Die starke Profitabilität habe zu liquiden Mitteln des Industriegeschäfts von 2,2 Milliarden Euro geführt – eine Milliarde Euro mehr als von den Branchenexperten geschätzt.

Die Marke mit dem Stern hatte den Absatz von Januar bis März um drei Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf rund 500.000 Pkw gesteigert. Aber vor allem besonders gewinnträchtige Spitzenmodelle haben sich gut verkauft. Im ersten Quartal konnte Mercedes die Verkäufe im sogenannten Top-End-Segment um fast ein Fünftel steigern – auf 91.800 Einheiten.

Mercedes-Benz: Luxuskurs von Ola Källenius zahlt sich aus

Insbesondere die Modelle von AMG waren gefragt. Die Tuningtochter erzielte mit mehr als 40.000 verkauften Fahrzeugen einen neuen Verkaufsrekord von Anfang Januar bis Ende März. Auch der Absatz des Geländewagens G-Klasse legte in diesem Zeitraum merklich zu auf 10.200 Einheiten. Das entspricht einem Plus von 23 Prozent. Die Nobelsubmarke Maybach kam immerhin noch auf eine Zuwachsrate von acht Prozent.

Damit zahlt sich der Luxuskurs von Konzernchef Ola Källenius weiterhin aus. Der Schwede forciert seit Monaten den Vertrieb von besonders schweren und teuren Limousinen und SUVs, mit denen Mercedes satte Deckungsbeiträge generiert.

Regional verzeichnete Mercedes zuletzt das stärkste Wachstum am deutschen Heimatmarkt und in Europa insgesamt. Das Geschäft in Nordamerika und China konnte dagegen nur marginal zulegen, sodass der Konzern beim Gesamtabsatz mit einer halben Million Fahrzeuge nur drei Prozent mehr Autos verkaufen konnte als im Vorjahresquartal.

Für Mercedes-Frontmann Källenius geht aber ohnehin Klasse vor Masse. An der Rabattschlacht, die der Elektroautohersteller Tesla entfacht hat und die von China ausgehend aktuell auf immer mehr Märkte überschwappt, will sich der Manager nicht beteiligen. Zumal der Kostendruck in der Branche ohnehin steigt, etwa durch hohe Energiepreise.

Trotz hoher Kosten: Mercedes könnte Gewinnprognose nach oben korrigieren

„Wir selbst bezahlen ebenfalls deutlich mehr für Strom und Gas“, warnte Källenius erst im März in einem internen Schreiben an seine Führungskräfte. Auch die Rohmaterialpreise, insbesondere bei Stahl und Leichtmetallen, würden auf einem hohen Niveau bleiben. „Außerdem nehmen die Kostenbelastungen durch Batterierohstoffe zu“, erklärte Källenius. Sein Appell an die eigenen Manager: Kostendisziplin hochhalten. Der Wettbewerb werde härter.

An der Börse blicken die meisten Analysten derweil immer optimistischer auf Mercedes. Der Konzern sei in einer „guten Ausgangsposition“, um seine Fahrzeugpreise teils sogar weiter anheben zu können, glaubt etwa Daniel Röska, Autoexperte beim Vermögensverwalter Alliance Bernstein.

Dabei hat Mercedes zwischen 2019 und 2022 den durchschnittlichen Verkaufspreis seiner Autos bereits um 43 Prozent gesteigert – von 51.000 auf 73.000 Euro. Hintergrund ist unter anderem, dass der Konzern unrentable Flottengeschäfte wie den Verkauf von Fahrzeugen fürs Taxigewerbe weitgehend eingestellt hat.

Experte Röska begrüßt diese Strategie und wäre nicht überrascht, wenn Mercedes seine Gewinnprognose im Laufe des Jahres nach oben korrigieren würde. Bisher stellt Mercedes eine Umsatzrendite in 2023 von zwölf bis 14 Prozent in der Pkw-Division und zwischen neun und elf Prozent in der Van-Sparte in Aussicht.

Auch die Anleger sind zuversichtlich. Die Aktie von Mercedes legt am Freitag zwischenzeitlich um mehr als zwei Prozent zu. Vollständige Quartalszahlen werden am 28. April veröffentlicht.

