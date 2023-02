Quartalszahlen Siemens erhöht nach „fulminantem Start“ die Prognosen

Der Technologiekonzern übertrifft zum Start ins neue Geschäftsjahr teilweise die Erwartungen der Analysten. Vor allem die Digitalgeschäfte laufen besser als erwartet.

Bei dem Technologiekonzern laufen die Geschäfte weiter gut. Auch die Umsätze mit Software und digitalen Dienstleistungen konnten zuletzt ausgebaut werden. (Foto: dpa) Siemens-Zentrale in München

München Nach einem starken ersten Quartal hat Siemens die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr angehoben. „Mit einem Ergebnis von 2,7 Milliarden Euro im industriellen Geschäft ist uns der bislang stärkste Start in ein neues Geschäftsjahr geglückt“, sagte Vorstandschef Roland Busch am Mittwochabend in München.

Der Technologiekonzern konnte trotz der globalen Unsicherheiten seine Wachstumsdynamik zu großen Teilen beibehalten. Vor allem die Digitalgeschäfte laufen weiter gut. Damit kann Busch am Donnerstag den Aktionären auf der virtuellen Hauptversammlung insgesamt gute Zahlen präsentieren.

Siemens sprach sogar von einem „fulminanten Start“ ins Geschäftsjahr 2022/2023 (30. September). Der Umsatz stieg im ersten Quartal um vergleichbar acht Prozent auf 18,1 Milliarden Euro. Der Auftragseingang sank zwar um acht Prozent auf 22,6 Milliarden Euro. Doch lag auch er über den Erwartungen einiger Analysten. Im Vorjahreszeitraum hatten Großaufträge unter anderem für die Zugsparte Mobility den Wert erhöht.

In zwei Sparten sinken die Gewinne