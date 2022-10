Quartalszahlen Tesla-Aktie fällt nach durchwachsenen Umsatzzahlen

Düsseldorf Ganze 3,3 Milliarden Dollar Gewinn erwirtschaftete Tesla in den drei Monaten des dritten Quartals. Der Elektroautohersteller übertraf damit die Analystenerwartungen. Auch der Umsatz schlug mit 21,5 Milliarden Dollar alle Rekorde. Allerdings hatten die Analysten 22,1 Milliarden Dollar erwartet. Die Aktie fiel nachbörslich um rund fünf Prozent.

Auch mögliche Aktienrückkäufe von fünf bis zu zehn Milliarden Dollar, die Tesla-Chef Elon Musk ankündigte, stützten den Aktienkurs nicht. Es wären die ersten Käufe der eigenen Papiere von Tesla, allerdings sei „der Plan noch nicht vom Verwaltungsrat abgesegnet“.

Die Gewinnmarge - vor Kosten oder dem Erlös von Emissionszertifikaten - fiel mit 27,9 Prozent im Vergleich zu Konkurrenten exzellent aus. Aber auch sie war schwächer als von Experten prognostiziert, die mit 28,4 Prozent gerechnet hatten.

Grund waren laut Tesla höhere Materialkosten, der starke Dollar „gegenüber allen anderen wichtigen Währungen in unseren Märkten“ und „Produktionssteigerungsprobleme in der Gigafactory Berlin, Gigafactory Texas und den 4680 Zellen“. Das Handelsblatt hatte vor wenigen Tagen von Tesla Schwierigkeiten bei der Umsetzung der neuen Batteriezellen in Serienproduktion berichtet. „Das ist ein schwieriges Problem“, sagte Musk.

Die wirtschaftliche Krise in der Welt hat laut Musk keine Auswirkung auf das vierte Quartal von Tesla, „alle Fahrzeuge werden ausgeliefert.“ Tesla wolle weiter mit „Vollgas fahren, Rezession oder keine Rezession“. Das Unternehmen sei „rezessions-resilient“. Analystin Sophie Lund-Yates von Finanzdienst Hargreaves Lansdown zeigt sich kritischer: „Ein sofortiger Nachfrageeinbruch ist unwahrscheinlich, aber es ist schwer zu glauben, wie das Unternehmen aufgrund der schlechteren wirtschaftlichen Bedingungen keine Probleme bekommt.“

Mit neuen Produkten wie dem ab Dezember erhältlichen Semi Truck, Software zum autonomen Fahren oder Industrie-Energiespeichern verspricht Musk den Aktionären eine großartige Zukunft: „Es ist möglich, dass Tesla mehr als Apple und Saudi Aramco zusammen wert sein wird.“ Damit müsste Tesla seinen Börsenwert von derzeit 700 Milliarden Dollar versechsfachen. „Die Prognose beinhaltet keinen Optimus“, sagte Musk.

Produktionssteigerung in Kalifornien und China

Tesla hält trotz der Probleme weiter an seinem Ziel fest, im Vergleich zum Vorjahr 2022 die Zahl der produzierten Fahrzeuge um 50 Prozent auf rund 1,4 Millionen zu steigern. In den letzten drei Monaten des Jahres müsste die Firma damit gut eine halbe Million Fahrzeuge herstellen. „Das wird ein episches Jahr“, sagte Musk.

Damit würde Tesla in eine ungefähre Größenordnung wie von Konkurrent Audi vorstoßen. Um die Masse der Fahrzeuge besser ausgeliefert zu bekommen, rückt Tesla von einem langjährigen Vorgehen der „Welle“ ab, wie es Musk nennt. Zum Ende des Quartals lieferte es unter großen Anstrengungen „bedeutsame Volumen in den letzten Wochen von jedem Quartal“ aus.

Das Vorgehen stößt allerdings laut Tesla aufgrund der Logistik an seine Grenzen, der Transport wird zu teuer. Daher will Tesla zu einer über das Quartal „ausgeglicheneren Auslieferungsgeschwindigkeit“ wechseln, um die „Kosten pro Fahrzeug“ zu senken.

Tesla will dafür die Produktion in den etablierten Fabriken in Kalifornien und China weiter steigern, während in den neuen Werken in Texas und Deutschland die Produktion weiter aufgebaut wird.

Musk lobte ausdrücklich die Produktionsqualität in Grünheide, erwartet keine Produktionsausfälle aufgrund der Energieprobleme in Deutschland. Tesla kündigte noch vor Jahresende in Grünheide die Produktion von Batterien als Strukturelemente der Karosserie an, auch soll nicht nur das Hinter-, sondern auch das Vorderteil der Karosserie aus einem Gussteil bestehen und produziert werden.

