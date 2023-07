 Quartalszahlen: VW steigert operativen Gewinn deutlich

Abnehmende Lieferengpässe lassen bei Europas größtem Autokonzern den Gewinn steigen. Wegen der unsicheren Konjunktur wird VW bei seiner Absatzprognose aber vorsichtiger.

Im ersten Halbjahr hat der Konzern weltweit 4,4 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert. (Foto: dpa) Volkswagen ID.4 fährt zur Auslieferung

Düsseldorf Volkswagen-Chef Oliver Blume muss im laufenden Geschäftsjahr 2023 eines seiner ambitionierten Ziele bereits wieder einkassieren. Der Wolfsburger Autokonzern wird in diesem Jahr das angestrebte Absatzziel von weltweit rund 9,5 Millionen Fahrzeugen nicht erreichen. Zur Veröffentlichung der Halbjahreszahlen am Donnerstag stutzte der Konzern seine Verkaufsziele. Demnach rechnet VW in diesem Jahr nur noch mit neun bis maximal 9,5 Millionen ausgelieferten Autos.

Fachleute hatten ohnehin bezweifelt, dass VW das Ziel noch schaffen kann. Im ersten Halbjahr hat der Konzern weltweit 4,4 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, ein Plus von knapp 13 Prozent.

Volkswagen hat große Schwierigkeiten bei der Transformation hin zur Elektromobilität und softwaredefinierten Fahrzeugen. Besonders deutlich zeigt sich das in China. Das Ziel, größter Autobauer in der Volksrepublik zu sein, hat VW bereits aufgegeben. In der Mitteilung zu den Halbjahreszahlen ist mittlerweile nur noch davon die Rede, „der erfolgreichste internationale“ Autobauer und einer der „Top drei im Markt“ zu bleiben.