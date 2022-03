Raketenabwehr, Munition, Kampfflugzeuge Deutschland rüstet auf: Wie jetzt 100 Milliarden Euro investiert werden – und wo Engpässe drohen

Berlin, München Mehr Munition, neue Panzer, Flugzeuge und Kriegsschiffe – und nun auch ein milliardenschwerer Raketenschild: Nach Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) signalisierte am Montag auch CDU-Chef Friedrich Merz Zustimmung für eine mögliche Beschaffung des israelischen „Arrow 3“-Systems, auch bekannt als „Iron Dome“.

Noch 2020 hatte die Große Koalition die Entwicklung einer deutsch-amerikanischen Raketenabwehr gestoppt. Doch der russische Angriff auf die Ukraine und die mangelnde Einsatzbereitschaft der Bundeswehr ändern nun die Prioritäten. Gekauft werden soll weltweit dort, wo fertig entwickelte Systeme rasch geliefert werden können.

Das wird auch nötig sein, denn die Kapazitäten vieler Rüstungsunternehmen sind voll ausgelastet. Auch US-Präsident Joe Biden will die Verteidigungsausgaben der USA im kommenden Jahr weiter erhöhen, wie er am Montag ankündigte. Zudem soll nach dem Willen des Bundes die Ukraine möglichst schnell mit zusätzlichen Waffen beliefert werden, indem deutsche Rüstungsexporte für Drittstaaten in die Ukraine umgelenkt werden.

100 Milliarden Euro zusätzlich sind für die Bundeswehr vorgesehen. „Mit dem Geld kann Deutschland Lücken in der Ausrüstung der Bundeswehr füllen“, sagt Michael Schoellhorn, Chef der Airbus-Rüstungssparte dem Handelsblatt. Für den Hersteller des Kampfjets Eurofighter ist aber auch klar: „Nach einer reinen Bedarfsanalyse werden die 100 Milliarden Euro nicht ausreichen.

Angesichts des unverhofften Geldsegens für die Streitkräfte steht die Industrie bereit, die Bundeswehr neu auszurüsten – und der Bedarf ist riesig. Zu Beginn des Ukrainekriegs hatte Heeresinspekteur Alfons Mais der Bundeswehr bescheinigt, „mehr oder weniger blank“ dazustehen, und tatsächlich: Es mangelt an einsatztauglichen Kampffliegern, Hubschraubern, Panzern und Schutzausrüstung. Die Arsenale des Heers sind leer. „Die Munition reicht nicht einmal für einen Tag“, sagt eine mit der Lage vertraute Person. Bei der Marine sehe es noch düsterer aus: „Da reicht es für 44 Sekunden – also einen Schuss.“

Die jahrelange Mangelwirtschaft lässt sich nicht von heute auf morgen beheben. „Die Stärkung der Bundeswehr wird ein Marathon“, sagt ein Beteiligter, der ungenannt bleiben will. Und die Größenordnung des 100-Milliarden-Euro-Sondervermögens relativiert sich rasch, wenn man sich allein den Bedarf an Munition anschaut: Um die Nato-Vorgabe von 30 Tagen Kampffähigkeit zu erreichen, müsste der Bund aus Expertensicht mindestens 20 Milliarden Euro allein für Patronen, Granaten und Raketen ausgeben.

Verantwortlich für die Aufrüstung ist Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD), im Hintergrund zieht aber das Bundeskanzleramt die Fäden. „Scholz hat das Thema zur Chefsache erklärt“, sagt eine Person, die in die Planungen eingebunden ist. Schon vor der „Zeitenwende“-Rede des Kanzlers Ende Februar im Bundestag, als Scholz das Sondervermögen ankündigte, hat die Bundesregierung bei den Rüstungsfirmen angefragt, was sie liefern können.

Was sofort verfügbar ist, geht an die ukrainische Armee

Drei Kriterien haben die Ministeriellen festgelegt, nach denen eingekauft werden soll. Unter Punkt eins findet sich Material, das direkt an die Ukraine geliefert werden kann. Schutzausrüstung, Munition und Systeme zur Bekämpfung von Panzern und Fluggerät stehen an erster Stelle. „Vieles ist schon geliefert, mehr als öffentlich bekannt“, sagt eine mit den Vorgängen vertraute Person. Zudem könnten gepanzerte Fahrzeuge in Richtung Kiew geliefert werden. „Später vielleicht auch Korvetten“, sagt ein Vertreter der Branche, der ungenannt bleiben will. Hinzu kommt Feldverpflegung für die ukrainische Armee.

Die Depots der Bundeswehr sind aber weitgehend leer. Deshalb sollen vor allem die Firmen liefern, was auf Lager ist. „Selbst die Altbestände an gepanzerten Fahrzeugen checken wir auf ihre Verwendbarkeit“, sagt ein Rüstungsmanager. Es gibt aber auch Bestrebungen, für den Export bestimmte Rüstungsgüter in die Ukraine umzuleiten. „Der Bund spricht dazu mit den Empfängerländern, ob die mit einer späteren Belieferung einverstanden sind.“

Die Verteidigungslinie ist in Israel weitgehend sehr erfolgreich und wird als Modell für Deutschland geprüft. (Foto: imago images/ZUMA Wire) Abwehrsystem „Iron Dome“

Wie es aus Industrie- und Parlamentskreisen heißt, könnte dies auch Luftabwehrsysteme des deutschen Herstellers Diehl betreffen. Noch kurz vor Ende ihrer Regierungszeit hatte die Große Koalition den umstrittenen Export von 16 Systemen an Ägypten genehmigt. Nun, so heißt es aus Parlamentskreisen, könnte die Lieferung Richtung Ukraine umgeleitet werden.

Unter Punkt zwei sollen die Rüstungsunternehmen melden, was sie zur Ertüchtigung der Streitkräfte kurzfristig liefern können. Dazu zählen neben Munition auch Ausrüstung für das Heer sowie Ersatzteile für Panzer, Hubschrauber und Flugzeuge.

Vom Kampfpanzer Leopard 2 ist laut Verteidigungskreisen gerade einmal jeder zehnte der rund 300 Einheiten einsatzbereit, der Rest ohnehin nicht auf dem neuesten Stand. Der Auftrag dürfte an den Hersteller Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und im kleineren Umfang an Rheinmetall und Renk (Motoren) gehen. Dringlich ist aber auch die bislang verschleppte Ausstattung mit modernen Funkgeräten.

Unter Punkt drei finden sich die zumeist kostspieligen Großprojekte, die oft über viele Jahre laufen. Bereits entschieden ist der Kauf von 35 Kampffliegern des Typs F-35 des US-Herstellers Lockheed Martin. Die Maschinen, die zu den modernsten weltweit zählen, sollen im Ernstfall in der Lage sein, amerikanische Atomwaffen ins Zielgebiet zu tragen. Für die elektronische Kampfführung will die Bundesregierung 15 Eurofighter bestellen und entsprechend ausrüsten. Airbus-Defence-Chef Schoellhorn hofft auf die Bestellung von weiteren 40 Eurofightern als Ersatz für die veralteten Tornado-Jagdbomber.

Um die Beschaffung zu beschleunigen, will die Bundesregierung weniger als in der Vergangenheit auf europäische Eigenentwicklungen setzen, sondern gewissermaßen „von der Stange“ kaufen, was am Markt verfügbar ist. Das gilt etwa für den dringend benötigten schweren Transporthubschrauber als Ersatz für die veralteten Sikorsky CH-53G. Hier sind mit der teureren Sikorsky CH-53 K und der günstigeren Boeing CH-47 Chinook noch zwei US-Hersteller im Rennen.

Aber auch für nationale Produzenten wie den Radar- und Sensorhersteller Hensoldt, Airbus oder Rheinmetall dürften lukrative Aufträge abfallen. Laut informierten Kreisen könnte die Bundeswehr weitere 350 Puma erhalten und damit die Zahl ihrer Schützenpanzer verdoppeln. Zudem dürften weiter Radpanzer vom Typ Boxer sowie Logistikfahrzeuge angeschafft werden. Das größte Geschäft verspricht sich der Rheinmetall-Konzern, dessen Vorstandschef Armin Papperger ein Paket mit einem Volumen von 42 Milliarden Euro geschnürt hat, wie er kürzlich dem Handelsblatt sagte.

Zudem gelte als sicher, dass die Bundesmarine fünf weitere Korvetten K130 und ein bis zwei zusätzliche U-Boote erhalten soll, sagt ein Branchenvertreter. „Die Anschaffungen sind allein schon nötig, damit Deutschland seinem Nato-Auftrag gerecht wird.“ Dazu gehört die Sicherung von Nord- und Ostsee. Angesichts der zu erwartenden Aufträge des Bundes hat Thyssen-Krupp den Verkauf seiner Werftengruppe TKMS abgeblasen. Die Kieler Gesellschaft ist einer der führenden Hersteller von konventionellen Unterseebooten. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist an einen Verkauf nicht mehr zu denken“, sagte ein Manager aus den Reihen des Essener Mutterkonzerns.

Experten fordern ein Ende der Goldrand-Lösungen für die Bundeswehr

Die Anschaffungsliste ist lang – doch bisher dauert es oft Jahre, bis das Material auch tatsächlich bei der Truppe ankommt. Verteidigungsministerin Lambrecht beriet deshalb am Montag mit Verteidigungs- und Haushaltspolitikern der Ampelfraktionen, wie sich das Beschaffungswesen entbürokratisieren und beschleunigen lässt.

Die Abläufe im zuständigen Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BaainBw) sind so zäh wie der Name lang ist. Hier ließe sich gegensteuern, beispielsweise durch eine Anhebung der Schwellenwerte, bis zu denen Bestellungen möglich sind, ohne vorher das Bundesamt oder den Verteidigungsausschuss einbinden zu müssen.

Experten fordern weitere Reformen. „Die Bundeswehr bekommt in der Regel die Superlösung mit roter Schleife; technologisch hochwertig, aber auch hochkomplex und teuer“, sagt Michael Santo von der Münchener Unternehmensberatung h&z. Das gilt etwa für den überentwickelten Militärtransporter Airbus A400M oder die verspätete Einführung von Panzerfahrzeugen. „Muss ein neuer Schützenpanzer zivile Richtlinien zum Arbeits- und Maschinenschutz einhalten?“, fragt Santo. „Die Exporterfahrungen der Industrie können der Bundeswehr helfen, einfachere Lösungen zu finden“, sagt der ehemalige Luftwaffen-Offizier.

Die Bundeswehr arbeitet als direkte Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine an ihrer Verteidigungsbereitschaft. (Foto: dpa) Nato-Eingreifgruppe

Die FDP will auch die Industrie stärker in die Pflicht nehmen und darauf drängen, dass ausgeliefertes Material auch tatsächlich hält, was versprochen wurde. Dazu müssten die möglichen Vertragsstrafen erhöht werden. Auch sollte bei Vergabeverfahren, bei denen unterlegene Wettbewerber klagen, künftig nicht erst das Gerichtsurteil abgewartet werden müssen, weil dies Beschaffungen extrem verzögere, fordert der Sprecher für Wehrtechnik und Beschaffung der FDP-Fraktion, Alexander Müller.

Eile ist nötig, denn die Lieferfristen sind lang. Munition könnte in größeren Mengen erst in einem halben Jahr ausgeliefert werden, sagt ein Branchenvertreter. Für neue Panzer müsse man mindestens mit anderthalb Jahren rechnen, eher länger. Nicht nur Deutschland hat nach der russischen Invasion in der Ukraine erhöhten Bedarf angemeldet. Rheinmetall bekam über das Wochenende von Ungarn einen Auftrag für Munition im Wert von über 850 Millionen Euro.

