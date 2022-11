Ranking Rheinmetall, dm, Eon, Rossmann – so glaubwürdig sind deutsche Firmen

Der deutsche Rüstungskonzern konnte in Sachen Glaubwürdigkeit deutlich zulegen.

Düsseldorf Der Ukrainekrieg hat die deutsche Wirtschaft auf die Probe gestellt. Nahezu über Nacht standen viele Unternehmen vor der Frage, wie sie sich gegenüber Russland verhalten. Das gilt vor allem für jene Branchen, die eigentlich nicht unter das Sanktionsregime fallen, mit dem der Westen auf den Angriffskrieg reagiert hat. Für die Glaubwürdigkeit dieser Firmen geriet der Krieg damit zum Prüfstein. Was ist wichtiger: profitable Geschäftsbeziehungen oder moralische Werte?

Schon vor dem Krieg diskutierten viele Unternehmen über ihren „Purpose“, den Daseinszweck jenseits des Geldverdienens. „Auch wenn das Management vieler Firmen aktuell von vielen Krisen gleichzeitig gefordert wird, ist das Thema Purpose nicht von der Bildfläche verschwunden“, sagt Niklas Schaffmeister, Managing Partner der Unternehmensberatung Globeone, die sich auf das Thema spezialisiert hat. „Wir beobachten, dass es einigen Unternehmen in der Krise sogar besser gelingt, ihren Daseinszweck zu verdeutlichen.“

Das geht aus einer noch unveröffentlichten Untersuchung hervor, in deren Rahmen Globeone die Glaubwürdigkeit von insgesamt 134 Unternehmen und Organisationen mit Blick auf ihr Purpose-Versprechen analysiert hat und die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Dabei wurden mehr als 4300 Konsumenten dazu befragt, wie sie die einzelnen Marken in den Dimensionen Nachhaltigkeit, Authentizität, Ehrlichkeit, Profitorientierung und Zukunftsfähigkeit beurteilen.

Glaubwürdigkeits-Ranking: dm, Rossmann – Drogerie-Marken liegen vorne

Entstanden ist eine Rangfolge, die auf dem berechneten „Purpose Readiness Index“ basiert, der maximal 100 Punkte erreicht. Auf den vorderen Plätzen landen vor allem jene Unternehmen, die den Verbrauchern regelmäßig im Alltagsleben begegnen. Ein Beispiel dafür ist die Drogeriekette dm (76,5 Punkte), die den ersten Platz belegt – gefolgt vom Deutschen Roten Kreuz (75,1 Punkte) und dem dm-Konkurrenten Rossmann (73,1 Punkte).

Als besonders vertrauenswürdig gelten zudem traditionelle Familienunternehmen wie der Hausgerätehersteller Miele (Platz 5; 71,6 Punkte) oder der Mischkonzern Bosch (Platz 9; 71,1 Punkte).

„Vor allem die Einzelhändler haben es während der vergangenen Wochen erfolgreich geschafft, sich in den Preisverhandlungen mit Konsumgüterherstellern als Anwälte der Verbraucher zu positionieren“, so Schaffmeister. Weil die Inflation im Moment überall für steigende Preise sorgt, werde das Engagement von Supermarktketten wie etwa Edeka (Platz 7), Rewe (Platz 12) und Aldi (Platz 14) für die Preisstabilität als besonders positiv wahrgenommen.

Das andere Ende der Kette bilden einerseits Energieversorger wie Eon (Platz 104) und RWE (Platz 119), die zuletzt vor allem durch Preissteigerungen infolge der europäischen Energiekrise auf sich aufmerksam gemacht haben.

Das Image der Immobilienkonzerne hat gelitten. (Foto: dpa) Vonovia-Zentrale in Bochum

Das Schlusslicht bilden die drei Wohnkonzerne LEG, Deutsche Wohnen und Vonovia (Plätze 131 bis 133) – gefolgt vom Boulevardmedium „Bild“ (Platz 134), das aus Sicht der Befragten mit 43,8 Punkten am wenigsten im Einklang mit seinem Markenversprechen steht.

„Dass die Wohnkonzerne derart schlecht abschneiden, ist auch eine Auswirkung der Mietpreisdebatte, die in Deutschland bereits seit einigen Jahren geführt wird“, so das Urteil des Experten. Zudem hätten die Wohnkonzerne, ähnlich wie die Versorger, wegen der steigenden Kosten zuletzt Preiserhöhungen durchsetzen müssen. „In Summe führt das dazu, dass viele Konsumenten den Eindruck haben, die Wohnungsgesellschaften würden ihrem Purpose, für bezahlbaren Wohnraum in deutschen Städten zu sorgen, nicht gerecht.“

Unternehmerische Glaubwürdigkeit: Rheinmetall steigt auf

Schon bei früheren Rankings von Globeone belegten die Wohnkonzerne die letzten Plätze. Weil die Studienautoren die Untersuchungsbasis stetig um neue Marken erweitern, ist ein direkter Vergleich zweier Platzierungen über den Zeitverlauf jedoch nicht möglich. Aufschluss über Auf- und Abstiege gibt jedoch die erzielte Punktzahl.

So konnte etwa der Rüstungs- und Autozulieferkonzern Rheinmetall (Platz 102) seine Wertung im Vergleich zum Vorjahr von 56,4 Punkten auf 60,4 Punkte deutlich verbessern – und das, obwohl das Unternehmen seine Markenkommunikation seit der letzten Erhebung kaum verändert hat.

Dabei dürfte eine Rolle spielen, dass es die Rüstungsindustrie wegen der zahlreichen geopolitischen Konflikte aktuell insgesamt leichter hat, ihren Daseinszweck gegenüber der Gesellschaft zu begründen. So bemüht sich die Branche derzeit darum, in der geplanten EU-Sozialtaxonomie als nachhaltig anerkannt zu werden. Das Regelwerk soll die bereits bestehende EU-Umwelttaxonomie, die eine Definition für ökologisch nachhaltiges Wirtschaften liefern soll, um soziale Aspekte erweitern und wird derzeit ausgearbeitet.

Neben Einzelunternehmen betrachtet Globe One in seiner Untersuchung auch ganze Branchen – wobei Nichtregierungsorganisationen wie das Rote Kreuz (Platz 2), der ADAC (Platz 20) und die Caritas (Platz 23) mit einem Durchschnitt von 70,5 Punkten am besten abschneiden. Darauf folgen Technologiekonzerne wie Carl Zeiss, Infineon und Siemens mit einem Wert von 68,3 Punkten. Auf den hinteren Rängen finden sich Unternehmen aus der Finanz- (58,4 Punkte) und Immobilienbranche (47,4 Punkte).

