Recycling So sollen Gebrauchtwagen zum Rohstofflieferanten werden

Der Umstieg auf die Elektromobilität verschlingt große Mengen von Industriemetallen. Langfristig lässt sich die Versorgung nur durch Recycling der Batterien sichern.

Keine kurzfristige Entlastung für den Mangel an Rohstoffen. (Foto: Reuters) BMW-Chef Oliver Zipse mit Studie „i Vision Circular“

New York, Zürich Jeff Brian, genannt „JB“, Straubel gehört zu den bekanntesten Köpfen der Elektroautobranche. Er war der Mitarbeiter Nummer fünf bei Tesla, verantwortlich unter anderem für das Batteriedesign. Ihm und seinen Ingenieuren gelang es bereits 2005, die Gefahr einer Batterieexplosion infolge einer Überhitzung zu verhindern, indem sie die einzelnen Zellen, aus denen ein Batteriepaket aufgebaut ist, effektiv gegeneinander abschirmten.

Inzwischen treibt Straubel das Recycling von Elektroautobatterien voran. Dafür hat er Redwood Materials im US-Bundesstaat Nevada gegründet. Das Unternehmen will Altbatterien in großem Umfang und umweltschonend auseinandernehmen, um die enthaltenen Rohstoffe wiederzuverwerten. Diese werden von den Autoherstellern in großen Mengen gebraucht.

Bis zum Durchbruch könnte es für Redwood noch dauern. Straubel muss zunächst eine entsprechende Großanlage aufbauen und Partnerschaften mit den Herstellern schließen. Gespräche laufen nach Handelsblatt-Informationen bereits. Schon heute hat das Unternehmen an der Börse eine Milliardenbewertung.