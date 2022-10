Reisebusse So will Daimler seine Bus-Sparte in den USA voranbringen

Die für den nordamerikanischen Markt konzipierten 13,7 Meter langen Dreiachser sind in rund 400 Ausstattungsvarianten erhältlich.

New York Daimler Truck setzt sich ambitionierte Ziele für die Expansion des Reisebusgeschäfts in Nordamerika. „Wir wollen eine treibende Kraft im Markt sein“, erklärt der Chef der neugeschaffenen Nordamerika-Bussparte, Thomas Rohde, im Gespräch mit dem Handelsblatt. „Mittelfristig streben wir einen Marktanteil von 15 bis 20 Prozent an.“

Das wäre eine deutliche Steigerung: Aktuell hat Daimler Buses laut eigener Zählung in den USA einen Marktanteil von unter fünf Prozent. Die zuletzt in den USA vertriebenen Busse der Marke Setra basieren auf einer 20 Jahre alten Plattform. Daimler setzt in den USA daher auf einen kompletten Neuanfang.

Die Schwaben sind mit Bussen seit der Übernahme des Konkurrenten Kässbohrer und dessen Setra-Marke 1995 in den USA aktiv. Die Marke Mercedes-Benz wurde dort bisher nicht genutzt. „Das ändert sich jetzt“, sagt Rohde. Kurz vor der Coronapandemie, 2019, habe Daimler den eigenen Auftritt in Nordamerika untersucht – mit einem klaren Ergebnis: „Wir waren mit dem bisherigen Konzept nicht erfolgreich“, so Rohde.

Daimler hatte lange auf ein Generalvertretermodell gesetzt mit einem mehrmals wechselnden Hauptimporteur, der die Setra-Busse des Konzerns vertrieb. 2019 wurde die neue Tochter „Daimler Coaches North America“ (DCNA) mit Sitz in Fort Mill, South Carolina, gegründet. Rohde war ihr erster Angestellter.

Inzwischen hat die Tochter 30 Mitarbeiter. Diese arbeiten vor allem im Importzentrum in Jacksonville, Florida, sowie als Vertriebsexperten in den vier Regionen Westküste, Nordosten, Südosten und Mitte. Im Rahmen einer Roadshow haben sie sich bei Abnehmern und Werkstätten vorgestellt.

Tourrider-Bus aus Istanbul

Erfolgreich sein will DCNA mit dem neuentwickelten Tourrider, einem komfortabel ausgestatteten Diesel-Bus für den Fernreiseverkehr, den Daimler in Nordamerika in zwei Ausstattungsstufen anbietet. Der Listenpreis liegt bei 500.000 Dollar aufwärts. Produziert werden die Busse im konzerneigenen Buswerk nahe Istanbul und anschließend exportiert.

Die Busse sind auf die Anforderungen Nordamerikas zugeschnitten und in keiner anderen Weltregion erhältlich. „Aufgrund des hohen Einsatzes von Streusalz im Nordosten der USA mussten wir den Bus als Edelstahlkonzept ausführen. Dafür wurde eine eigene Rohbauhalle in der Türkei errichtet“, erklärt Rohde. Hinzu kommen weitere amerikanische Kundenwünsche – etwa eine geteilte Frontscheibe, die den Austausch bei Steinschlag vergünstigt.

„Die ersten Kundenfahrzeuge werden Ende Oktober, Anfang November in den USA ankommen“, sagt Rohde. 2023 wolle man den Vertrieb dann deutlich steigern.

Aus Konzernkreisen ist zu hören, dass Daimler hofft, eine mittlere zweistellige Zahl an Bussen bis zum Jahresende verkaufen zu können. 2023 soll der Marktanteil dann schon leicht zweistellig sein. Angesichts von 1700 Reisebussen, die in den USA in normalen Jahren verkauft werden, könnten dann theoretisch knapp 200 Busse abgesetzt werden.

Lässt sich der Marktanteil eines Tages tatsächlich auf 20 Prozent steigern, würde Daimler sogar über 300 Busse pro Jahr verkaufen. Rechnet man das Geschäft mit Ersatzteilen hinzu, das jedes Jahr eine vierstellige Summe pro Bus einbringt, könnte Daimler im Best-Case-Szenario mehr als 170 Millionen Dollar Umsatz mit der Bussparte in Nordamerika erzielen.

Wichtiger Fernbusmarkt

Derlei Beispielrechnungen sind jedoch mit großen Unsicherheiten behaftet. So war der Neuabsatz von Reisebussen in den USA im Zuge der Coronapandemie von 1700 auf 500 eingebrochen. Und die Busse werden in den USA von vielen kleinen und mittelständischen Reiseunternehmern, von denen vier Fünftel weniger als zehn Busse besitzen, im Schnitt um ein Drittel länger betrieben als in Europa.

„Viele Kunden haben ihre Busse in zwei Pandemiejahren weniger bewegt und können folglich Neuanschaffungen hinauszögern“, sagt Rohde. Dennoch glaubt er, dass die Nachfrage nun wieder anziehen wird. „Wir haben bereits die ersten Großaufträge in den Büchern“, so Rohde. Zu den ersten Daimler-Kunden gehört Yankee Line aus Boston.

Helfen könnte bei der Expansion auch ein Partner aus Deutschland: Flixbus. Das Unternehmen aus München hat 2021 den US-Traditionsanbieter Greyhound übernommen und will in den USA kräftig wachsen. Dabei könnten Tourrider-Busse zum Einsatz kommen – auch wenn bisher nichts unterschrieben ist.

„Natürlich sprechen wir mit Flixbus. Wir haben das gleiche Ziel: die Menschen vom Individualverkehr in die Busse zu bekommen“, so Rohde. Noch würden die Flixbus-Partner – die lokalen Busunternehmer, die die Münchener auf ihre Plattform holen – jedoch viel aus dem Bestand abdecken.

Schnell in die schwarzen Zahlen kommen soll das Daimler-Busgeschäft in Nordamerika auch durch eine schlanke Kostenstruktur. „Wir agieren wie ein Start-up“, sagt Rohde. Alle Verwaltungsdienste kauft sein Unternehmen bei der mit rund 30.000 Mitarbeitern sehr viel größeren Daimler Truck North America ein, die ebenfalls einen Sitz in Fort Mill hat und die bedeutende Lastwagensparte des Konzerns vertritt. „Wir wollen uns voll auf den Kunden konzentrieren. Daimler Truck North America hilft uns bei der Administration und bietet Wartungsleistungen an.“

DCNA beschränkt sich bewusst auf Reisebusse. Ein Vertrieb von Stadt- und Linienbussen ist in den USA nicht geplant. Da die öffentlichen Ausschreibungen in diesem Segment des Busmarkts eine amerikanische Produktion vorschreiben, kann Daimler mit seinen Bussen aus Istanbul nicht konkurrieren.

Schwierige Expansion

Einfach wird die ambitionierte Expansion nicht, glauben US-Branchenexperten und -Konkurrenten. „Mit Greyhound, Trailways und Co. zu fahren ist bei vielen Amerikanern verpönt. Für die Langstrecke wird das Flugzeug oder Auto bevorzugt“, sagt ein Topmanager aus der Branche. Wer Fernbus fahre, habe oft begrenzte Einkommensverhältnisse. Daher sei der Ruf des Verkehrsmittels nicht der beste. „Daimler wird seine Busse gut vermarkten müssen, um sie dauerhaft zu etablieren.“

Daimler-Truck-Vorstandschef Martin Daum hatte bereits 2021 gegenüber dem Handelsblatt angekündigt, die „enorm attraktiven“ langfristigen Potenziale im Busbereich nutzen zu wollen: „Schauen Sie nach Nordamerika. Da waren wir mit Reisebussen bisher kaum präsent. Erst vor Kurzem haben wir dort aber einen Mercedes-Reisebus präsentiert: extrem luxuriös ausgestattet und vernetzt.“ Daum gab sich überzeugt: „Das ist das ideale Fahrzeug, um in den USA auf der Fernbusstrecke das Flugzeug für kurze Flüge abzulösen.“

Daum hatte im Handelsblatt-Interview „mittelfristig“ auch Wasserstoffbusse angekündigt. Bis 2030 soll es in jedem Segment ein „CO2-neutrales“ Fahrzeugangebot geben. So zukunftsträchtig ist das neue Angebot in Nordamerika aber nicht: Die Tourrider-Busse werden ganz klassisch mit 450 PS starken Dieselmotoren aus Mannheim angetrieben. Auch eine elektrische Alternative gibt es nicht.

„Wir wollen auf der Langstrecke direkt erfolgreich sein. Daher gehen wir mit Bussen an den Start, die auf die bestehende Infrastruktur aufsetzen“, erklärt Rohde. Eine eigene Busproduktion in Nordamerika sei für die absehbare Zukunft nicht geplant.

