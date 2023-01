Renata Jungo Brüngger Mercedes verlängert Vertrag von Rechtsvorständin

Im Dieselskandal ersparte Renata Jungo Brüngger dem Autobauer viel Ärger. Der Aufsichtsrat dankt es der Schweizerin nun mit einem neuen Vertrag.

Der Vertrag der Vorständin soll verlängert werden. (Foto: Mercedes) Mercedes-Rechtsvorständin Renata Jungo Brüngger

Wien Mercedes-Rechtsvorständin Renata Jungo Brüngger betont gerne: Konzerne, die nicht in der Lage seien, eine nachhaltige Geschäftsstrategie umzusetzen, würden bald ihre Geschäftsgrundlage verlieren. Die Schweizerin arbeitet nach der simplen Maxime „Sustainable business or out of business“.

Damit gewinnt die Managerin zwar keinen Beliebtheitswettbewerb bei PS-Junkies, verschafft sich aber Respekt bei Kollegen, Lieferanten und dem eigenen Aufsichtsrat. Letzterer hält die Schweizerin offenbar für unverzichtbar. Jedenfalls will der 20-köpfige Kontrollrat von Mercedes den im Dezember auslaufenden Vertrag von Jungo Brüngger noch einmal verlängern, erfuhr das Handelsblatt aus Konzernkreisen.

Bei der nächsten Aufsichtsratssitzung im Februar soll die Verlängerung beschlossen werden. Üblich wäre ein Vertrag über drei Jahre. Es sei aber auch eine andere Vertragsdauer denkbar, heißt es intern. Mercedes erklärte: „Vertragsverlängerungen von Vorstandsmitgliedern sind Sache des Aufsichtsrats. Wir werden uns daher nicht dazu äußern.“

Klares Mandat im Dieselskandal