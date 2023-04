Robotik Elektronikteile verbauen und Kisten stapeln: Mittelstand überwindet Skepsis gegenüber Robotern

München Der Fachkräftemangel beschleunigt die Automatisierung zunehmend auch bei kleineren Firmen, die dem Einsatz von Robotern bislang eher skeptisch gegenüberstanden. „Der Großteil unserer Kunden hat keinerlei Vorerfahrung“, sagt Steffen Künstner, Geschäftsführer von Jugard+Künstner (J+K), einem der größten Cobot-Händler in Deutschland.

Das Segment der kollaborierenden Helfer, die direkt neben dem Menschen arbeiten können, ist in den vergangenen Jahren gewachsen. 2021 legte das Cobot-Segment laut Weltrobotikverband IFR um 50 Prozent auf 39.000 Auslieferungen zu. Im vergangenen Jahr dürfte es laut Branchenexperten weiter aufwärts gegangen sein.

Doch sind Cobots noch immer eine Nische in der weltweiten Robotikindustrie. „Ich hätte vor einigen Jahren erwartet, dass der Durchbruch noch schneller kommt“, sagt Enrico Krog Iversen dem Handelsblatt. Der Däne hatte einst den Weltmarktführer Universal Robots als CEO groß gemacht und will jetzt mit der neuen Plattform D:Ploy, die zur Hannover Messe präsentiert wurde, die Hürde für den Einsatz von Cobots senken. Die Inbetriebnahme soll damit in nur wenigen Schritten und ohne Programmieraufwand ermöglicht werden.

Dass noch nicht in jeder Fabrik und bei jedem Handwerker ein Cobot steht, liegt nach Einschätzung Iversens vor allem daran, dass die Unternehmen den Fachkräftemangel lange nicht ernst genug genommen hätten. Doch jetzt sei der Handlungsdruck groß, sagt Iversen.

Laut einer Studie der Stiftung Familienunternehmen zum Beispiel klagen gut 44 Prozent der Industrieunternehmen über fehlendes Fachpersonal. Die Fachkräftelücke erreichte in Deutschland laut Institut der Deutschen Wirtschaft mit 630.000 offenen Stellen im vergangenen Jahr einen neuen Höchstwert.

Der Kauf eines Roboters soll sich innerhalb eines Jahres auszahlen

Damit wächst der Zwang zur Automatisierung. Die Cobots seien anfangs teuer und kompliziert zu programmieren gewesen, sagt auch J+K-Geschäftsführer Künstner. Beides habe sich inzwischen geändert, ein Cobot für zum Beispiel 40.000 Euro amortisiere sich in weniger als einem Jahr. J+K ist einer der größten Vertriebspartner von Weltmarktführer Universal Robots und hat in den vergangenen zehn Jahren rund 3000 Cobots verkauft.

Einer der neuen Nutzer ist der Elektronikspezialist Turck, der vor einem guten halben Jahr seinen ersten Cobot installiert hat. Fachkräfte sind auch im Erzgebirgskreis nicht einfach zu finden, die Einarbeitung von Leiharbeitern ist oft nicht einfach. „Wir wollen unsere Mitarbeiter von monotonen Tätigkeiten entlasten“, sagt Produktionsspezialist Enrico Becher.

Die Programmierung des Cobots dauerte ein paar Stunden, nach einer Woche war er gut in die Abläufe integriert. Vor wenigen Wochen hat Turck nun seinen zweiten Cobot gekauft, da ging alles schon ein wenig schneller.

Das können Cobots heute leisten

Schwere Industrieroboter, die den Markt lange dominierten, können zum Beispiel Schweißarbeiten in einer Autofabrik übernehmen und die Sitze zum Fahrzeug wuchten. Die neuen kollaborativen Roboter erweitern die Einsatzmöglichkeiten deutlich, insbesondere für kleinere Betriebe und Handwerker.

So können die Cobots zum Beispiel Elektronikteile nehmen und am richtigen Ort platzieren (Pick and Place), Holzbretter polieren und Kisten auf einer Europalette stapeln. Der weltgrößte Roboterhersteller Fanuc hat sogar gemeinsam mit dem Backofenhersteller Wiesheu und dem Handelsspezialisten Wanzl eine Lösung für Bäckereien entwickelt. Der Cobot kann vor Eintreffen des Personals das Backblech belegen, in den Ofen schieben und die Auslagen bestücken.

Dass die Integration in den Produktionsalltag inzwischen einfacher ist, liegt auch daran, dass ein Cobot-Ökosystem entstanden ist. Als J+K kürzlich ein neues Robotikzentrum einweihte, demonstrierten viele von ihnen das Zusammenspiel. Die Roboterarme kommen etwa von Universal Robots, Greifer zum Beispiel von Robotiq, bei der Auswahl und Zusammenstellung der passenden Hard- und Software helfen Firmen wie Waku Robotics mit der Plattform „Lots of Bots“.

So könnten sich jetzt die Wachstumshoffnungen der Industrie erfüllen. „Das Cobot-Segment wird definitiv größer werden als das der klassischen schweren Industrieroboter“, prognostizierte Esben Östergaard, Gründer des Robotikpioniers Universal Robots. Die Dänen dominierten lange den Markt, den sie selbst mit geschaffen haben. Sie dürften laut Branchenschätzungen noch immer etwa 40 Prozent des Markts halten.

Die Programmierung wird einfacher: „Das machen wir heute in 20 Sekunden“

Der frühere UR-CEO Iversen will nun den Markt deutlich erweitern. Die Erstinstallation einer Palettieranwendung soll mit der neuen D:Ploy-Plattform nur noch vier statt bislang 40 Stunden dauern. Mit der Lösung können auch der Betrieb überwacht und der Roboter umprogrammiert werden. Die Plattform erkennt die installierte Hardware und kann die Roboterbewegung definieren.

„Für die Programmierung einer Roboterzelle mussten früher 700 bis 800 Zellen Code geschrieben werden“, sagt Iversen. „Das machen wir heute in 20 Sekunden.“ Der Kunde müsse dann nur noch eingeben, wie groß das Objekt und die Palette seien, Programmierung und Steuerung erfolgen dann über die Cloud.

Der CEO eines großen Automatisierungskonzerns gibt dem Modell Chancen. In den vergangenen Jahren sei zwar die Programmierung einzelner Roboter vereinfacht worden. Das gelte aber nicht für die gesamte Zelle und die Integration der Roboter in die Prozesse. Hier könnten einfach zu bedienende Betriebssysteme helfen.

Aktuell dürfte OnRobot – D:Ploy wird gerade erst ausgerollt – laut Branchenschätzungen auf einen niedrigen zweistelligen Millionenumsatz kommen. „Wenn es gut läuft, werden wir eine der zentralen Plattformen in der Zukunft sein“, sagt der Gründer. Mittelfristig seien dann Erlöse von 250 Millionen Euro geplant.

Auch andere Unternehmen arbeiten daran, die Programmierung von Cobots und Applikationen zu vereinfachen. So hat Kuka ein einheitliches Betriebssystem entwickelt, mit dem in den nächsten Jahren – beginnend mit den Cobots – alle Modelle des Konzerns ausgestattet werden sollen. Die einfache Programmierung soll so zum Standard werden.

Das Start-up RobCo hat vor allem für Mittelständler eine Art Lego-Baukasten für Roboter entwickelt. Mit diesem sollen unterschiedliche Module unkompliziert miteinander kombiniert werden. Wird der Roboter dann für eine neue Aufgabe benötigt, sollen die Module unkompliziert neu zusammengesetzt und konfiguriert werden.

