Rohstoffe Französischer Konzern will Europas führender Lithiumproduzent werden

Das Unternehmen Imerys will den Rohstoff künftig in Zentralfrankreich abbauen. Die Vorkommen sollen für jährlich 700.000 Elektroauto-Batterien ausreichen.

Das Material wird vor allem für die Batteriefertigung benötigt, bei der Europa aufholen will. (Foto: AP) Lithiumkarbonat

Paris Das französische Rohstoffunternehmen Imerys will durch ein neues Bergbauprojekt führender Anbieter von Lithium in Europa werden. Die Ergebnisse von Untersuchungen in der Mine Beauvoir im Departement Allier in Zentralfrankreich deuteten darauf hin, dass ab 2028 mindestens 25 Jahre lang 34.000 Tonnen Lithiumhydroxid produziert werden könnten – genug für 700.000 Batterien für Elektroautos, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Die Aktien des Unternehmens stiegen im frühen Pariser Handel um bis zu fünf Prozent.

Lithium wird vor allem für die Batteriefertigung benötigt, bei der Europa aufholen will. Die Abhängigkeit von China ist bei weiterverarbeitetem Lithiumhydroxid sehr groß. Erst am Donnerstag hatte Mercedes-Benz eine Kooperation mit dem deutsch-kanadischen Unternehmen Rock Tech über den Bezug von Lithiumhydroxid bekanntgegeben.

Fast alle wichtigen Mineralien kommen derzeit von außerhalb Europas, wobei China die globale Lieferkette dominiert. „Bei der Weiterverarbeitung ist es noch gravierender: Knapp 50 Prozent der weltweiten Raffinade-Produktion kommen aus China", sagte Sven-Uwe Schulz, stellvertretender Leiter der Deutschen Rohstoffagentur (Dera), der Nachrichtenagentur Reuters.

Zu den wichtigsten Lithiumlieferanten der Welt gehören bisher auch Australien und Argentinien. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hatte vor kurzem gesagt, dass Lithium und Seltene Erden bald wichtiger als Öl und Gas sein würden und hinzugefügt, dass sich allein die Nachfrage nach Seltenen Erden bis 2030 verfünffachen werde. Um die Abhängigkeit zu reduzieren, erkunden verschiedene Bergbauunternehmen europäische Lithiumprojekte, unter anderem in Österreich, Deutschland und der Tschechien. Der französische Konkurrent von Imerys, Eramet, untersucht etwa ein Vorkommen im Elsass. Imerys gab an, dass sein Beauvoir-Projekt Investitionen von rund einer Milliarde Euro erfordere.