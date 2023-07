Der Dax-Konzern investiert gegen den Trend eine Milliarde Euro in Deutschland. CEO Busch fordert aber von der Politik mutige Entscheidungen, um gegen China und die USA zu bestehen.

Trotz sich verschlechternder Bedingungen investiert der Konzern in Deutschland. (Foto: Reuters) Siemens-Chef Roland Busch

München Trotz der Ankündigung, eine Milliarde Euro in der Heimat zu investieren, sieht Siemens den Standort Deutschland in Gefahr. Die Bedingungen hätten sich deutlich verschlechtert, sagte Siemens-Chef Roland Busch dem Handelsblatt. „Wir sind mit allem unglaublich kompliziert und langsam geworden. Das wird international immer mehr zu einem Wettbewerbsnachteil.“

Siemens kündigte am Donnerstag an, massiv in Deutschland zu investieren. Allein in Erlangen sollen 500 Millionen Euro in die Digitalisierung und Erweiterung der Fertigung gesteckt werden. In Erlangen werden Komponenten der Leistungselektronik und Werkzeugmaschinen-Steuerungen für den Maschinenbau gefertigt – also ein Kernstück fast jeder Fabrik auf der Welt.

Die Investitionen seien möglich, weil es nicht um energieintensive Produktion gehe, sondern um eine Elektronikfertigung, sagte Busch. „Die lebt von Innovation, hervorragenden Mitarbeitenden und einem Ökosystem, in das man Forschungseinrichtungen, Kunden und Zulieferer einbindet.“ All dies biete Deutschland in hohem Maße.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen