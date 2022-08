Roy Jakobs Medizintechnik-Konzern Philips tauscht in der Krise den Chef aus

Roy Jakobs übernimmt Mitte Oktober die Führung des schwächelnden Konzerns. Damit entscheidet sich Philips in schwierigen Zeiten für eine interne Lösung.

Der neue Philips-Chef ist seit fast zwölf Jahren in verschiedenen Führungspositionen im Unternehmen beschäftigt. (Foto: Philips) Roy Jakobs

München Herausforderungen gibt es derzeit reichlich für den Medizintechnikspezialisten Philips: Der millionenfache Rückruf von Beatmungsgeräten belastet Ergebnis und Reputation, in den USA laufen Sammelklagen, die Lieferketten waren gestört. Zudem ist der Aktienkurs seit Jahresbeginn um weitere 40 Prozent gesunken.

Ein neuer Vorstandschef soll nun die Wende schaffen. Roy Jakobs trete am 15. Oktober die Nachfolge von Frans van Houten an, teilte Philips am Dienstag überraschend mit. Van Houten, der den niederländischen Konzern in den vergangenen knapp zwölf Jahren geführt hat, werde den Übergang noch bis Ende April beratend begleiten.

Im Umfeld des Unternehmens wurde betont, dass es sich um einen geordneten Wechsel handle. Es sei klar gewesen, dass van Houten keine vierte Amtszeit mehr anstrebe. Doch stand ein Wechsel eigentlich erst zur Hauptversammlung im kommendem Mai an. Nun soll eine außerordentliche Aktionärsversammlung Ende September dem Wechsel zustimmen.