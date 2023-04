Rüstung Rheinmetall offenbar Opfer von Hackerangriff

Düsseldorf Der Rüstungskonzern und Automobilzulieferer Rheinmetall mit Hauptsitz in Düsseldorf soll Opfer eines Hackerangriffs sein. Wie das Handelsblatt aus Unternehmenskreisen erfuhr, ist davon offenbar nur das zivile Geschäft, also die Automobilzuliefersparte, betroffen. Das Unternehmen wollte dazu vorerst keine Stellungnahme geben.

Nach Handelsblatt-Informationen sind die IT-Systeme des zivilen und militärischen Geschäfts bei Rheinmetall voneinander getrennt. Während in der zivilen Sparte am Freitag die Systeme heruntergefahren worden sein sollen, könne im Rüstungsbereich normal weitergearbeitet werden. Das berichteten mit der Sache vertraute Personen.

Wer hinter dem Hackerangriff steht und um welche Art von Angriff es sich genau handelt, ist bislang unklar. Der „Spiegel“ berichtet, dass bei der Staatsanwaltschaft Köln ein Verfahren in der Angelegenheit eingeleitet wurde.

Wie zuerst das regionale Nachrichtenportal Echo24 berichtete, sollen auch Tochterunternehmen von Rheinmetall beeinträchtigt sein. Bei der Firma Kolbenschmidt in Neckarsulm sollen demnach am Freitag diverse Systeme ausgefallen sein. Das Tochterunternehmen Pierburg in Neuss habe am Freitag alle Mitarbeiter nach Hause geschickt.

Hinweise auf signifikante Schäden soll es bislang nicht geben. Offenbar läuft jedoch noch die Prüfung. Welche Folgen der Produktionsausfall hat, bleibt abzusehen.

Fast täglich Cyberattacken auf Unternehmen

Inzwischen erfahren Unternehmen wie Rheinmetall tagtäglich Cyberattacken. Die meisten können abgewehrt werden. Anfang März war bei Rheinmetall aufgrund eines Hacking-Vorfalls vorübergehend die Website nicht erreichbar gewesen.

Als Zulieferer der Automobilindustrie produziert Rheinmetall beispielsweise Komponenten für batterieelektrische Fahrzeuge, Antriebstechnologie und Leichtbauteile. In den vergangenen Jahren ist das Rüstungsgeschäft jedoch deutlich wichtiger geworden. Weil infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine die Nachfrage nach Militärfahrzeugen und Munition enorm gestiegen ist, hat das Unternehmen jüngst den Sprung in den Leitindex Dax geschafft.

Mehr: Rheinmetall hofft auf Milliardenaufträge aus Sondervermögen