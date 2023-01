Rüstung Rheinmetall soll Sprengstoffwerk in Ungarn bauen

Ungarn hat Rheinmetall mit dem Bau eines Sprengstoffwerks in Varpalota beauftragt. Europäische Länder und Nato könnten den Sprengstoff von dort für Panzermunition nutzen.

Düsseldorf Rheinmetall hat vom ungarischen Staat den Auftrag zum Bau eines neues Sprengstoffwerks erhalten. Das Auftragsvolumen für die Fabrik am Rheinmetall-Standort in Varpalota liege im niedrigen dreistelligen Millionenbereich, teilte der Düsseldorfer Konzern am Mittwoch mit.

Der in dem neuen Werk produzierte Sprengstoff könne etwa für Artillerie- oder Panzermunition genutzt werden. Der Sprengstoff solle nach Europa und an die Nato gehen.

