Rüstungsexporte Regierung prüft angeblich Bosch wegen Teilen in russischen Militärfahrzeugen

Stuttgart Die Bundesregierung untersucht einem Medienbericht zufolge mögliche Verstöße des Technologiekonzerns Bosch gegen ein Russland-Exportverbot. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) bereite ein Verfahren dazu vor, berichtete der „Spiegel“ am Freitag. Dabei gehe es um die seit der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014 geltende Sanktion, nach der sowohl zivil als auch militärisch verwendbare Güter („Dual-Use“) nur unter Auflagen nach Russland geliefert werden dürfen.

Ein Verfahren einleiten kann das Bafa allerdings nicht. Es verantwortet zwar die Exportkontrolle. „Für die Verfolgung etwaiger Verstöße gegen das Außenwirtschaftsrecht und die Einleitung entsprechender Verfahren sind der Zoll sowie die Strafverfolgungsbehörden zuständig“, erklärte jedoch ein Sprecher der Behörde dem Handelsblatt. Zoll und Staatsanwaltschaft seien bereits vom Wirtschaftsministerium eingeschaltet worden, schreibt der „Spiegel“.

Eine Bosch-Sprecherin sagte dem Handelsblatt: „Bisher haben wir keine Kenntnis über die Einleitung etwaiger behördlicher Ermittlungen.“ Zuvor hatte Bosch mitgeteilt, sein Russlandgeschäft massiv einzuschränken. Das betreffe sowohl Lieferungen in das Land als auch die dortige Fertigung, erklärte der Technologiekonzern. Der Handel mit Ersatzteilen sei bereits zum Erliegen gekommen.

Der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba hatte am vergangenen Sonntag in der ARD-Sendung „Anne Will“ kritisiert, in russischen Militärfahrzeugen in der Ukraine seien Komponenten von Bosch gefunden worden. Der Stuttgarter Stiftungskonzern erklärte darauf am Montag, das Teil stamme aus der eigenen Produktion, sei aber nicht von Bosch an den russischen Militärfahrzeughersteller geliefert worden.

In lokalen Verträgen mit Automobilkunden sei geregelt, dass Produkte ausschließlich für zivile Anwendungen eingesetzt werden dürften. Bei den Komponenten handelt es sich laut Bosch um gewöhnliche Steuergeräte für Nutzfahrzeuge. Man habe aufgrund der Vorwürfe aber eine interne Untersuchung eingeleitet. „Selbstverständlich halten wir uns an alle bisherigen und künftigen rechtlichen und gesetzlichen Vorgaben – dazu gehören auch Sanktionen“, sagte eine Konzernsprecherin am Freitag.

Auch ZF im Fokus

Das Wirtschaftsministerium teilte mit, seit 2014 habe es keine Ausfuhrgenehmigungen nach Russland für zivil und militärisch nutzbare Güter gegeben. Die Ermittlung gegen Bosch wollte eine Sprecherin weder bestätigen noch dementieren. Bosch produzierte bislang in Russland an drei Standorten vor allem Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge, Thermotechnik und Fahrzeugersatzteile, hauptsächlich für den lokalen Markt. Das Unternehmen hat im Jahr 2021 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro in dem Land erwirtschaftet.

Der „Spiegel“ berichtete weiter, auch der zweitgrößte deutsche Autozulieferer ZF Friedrichshafen könnte in den Fokus wegen Russland-Lieferungen geraten. ZF-Chef Wolf-Henning Scheider hatte am Donnerstag erklärt, das Unternehmen habe keine Kenntnisse darüber, dass Komponenten von ZF in russischen Militärfahrzeugen verbaut worden seien.

Ein ZF-Sprecher ergänzte, das Unternehmen sei nicht von deutschen Behörden kontaktiert worden. Das Joint Venture von ZF mit dem russischen Fahrzeug- und Teilehersteller Kamaz sei eingestellt worden. Es habe Getriebe ausschließlich für zivile Nutzung produziert, was ZF auch überprüft habe.

