Rüstungsindustrie Hensoldt-Tochter in Frankreich durch Cyberrangriff lahmgelegt – Russische Hackergruppe im Verdacht

Ein Ableger des Rüstungskonzerns ist Ziel einer Hacker-Attacke geworden: Datenbanken wurden verschlüsselt und Daten abgesaugt. Die mutmaßlichen Angreifer sind berüchtigt.

Der Rüstungskonzern ist auf Sensorik und Verschlüsselungstechnik spezialisiert. (Foto: dpa) Hensoldt

Berlin, Düsseldorf Der Sicherheitskonzern Hensoldt ist in das Visier von Cyberkriminellen geraten. In den vergangenen Tagen seien Hacker in Systeme der französischen Tochter Nexeya eingedrungen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Einbruch ist massiv: Die Angreifer saugten zahlreiche Daten ab und verschlüsselten Datenbanken.

Hensoldt hat nach eigenen Angaben eine umfangreiche Untersuchung eingeleitet und die Behörden eingebunden. Parallel werde daran gearbeitet, den operativen Betrieb schnellstmöglich wieder in Gang zu setzen, sagte ein Sprecher.

Nexeya entwickelt und produziert Elektronik für die militärische und zivile Luftfahrt. Zu den Kunden zählt unter anderem der Airbus-Konzern. Nach letzten Angaben setzt die Hensoldt-Tochter mit etwa 600 Beschäftigten rund 100 Millionen Euro um.