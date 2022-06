Rüstungsindustrie Hensoldt und Leonardo schließen Kooperation für elektronische Waffensysteme

Berlin Die Rüstungsfirmen Hensoldt und Leonardo haben eine umfassende Kooperation für die Entwicklung neuer elektronischer Waffensysteme geschlossen. Gemeinsam wollen die Unternehmen Elektronikkomponenten unter anderem für den Eurofighter sowie die Marine und Landstreitkräfte anbieten, sagte Hensoldt-Chef Thomas Müller dem Handelsblatt. Elektronik gewinne in der modernen Kriegsführung eine immer wichtigere Bedeutung, daher sei die Partnerschaft sehr sinnvoll.

Die italienische Leonardo ist mit einem Jahresumsatz von 14,1 Milliarden Euro zehnmal so groß wie Hensoldt. Allerdings ist die deutsche Firma führend bei der Entwicklung von Sensoren und Radarsystemen, mit denen etwa Flugzeuge, Panzer, Schiffe und Flugabwehrstationen ausgestattet werden. An der früheren Airbus-Tochter ist neben dem deutschen Staat auch Leonardo beteiligt.

Einige Zeit war offen, was die Italiener mit ihrem Einstieg bezweckten. Nun wird klar, dass Leonardo im Verbund mit Hensoldt stärker nach Deutschland vordringen und damit eine Lücke schließen will. Hierzulande ist Leonardo kaum präsent. Seit der „Zeitenwende“-Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz im Februar ist die Bundesrepublik für die Industrie einer der wichtigsten Märkte geworden. Neben den regulären Ausgaben will die Regierung die Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro auf den neuesten Stand bringen.

Vor dem Hintergrund steigender Rüstungsetats – die meisten europäischen Staaten rüsten ihre Streitkräfte auf – sprach sich Hensoldt-Chef Müller für eine Konsolidierung der Branche aus. Diese Entwicklung müsse weitergehen, sagte er.

Müller hält es dabei für möglich, das Bündnis mit Leonardo zu öffnen. „Wir verschließen uns nicht, wenn andere Europäer beitreten wollen“, sagte er. Die Partnerschaft mit Leonardo „kann eine wertvolle Keimzelle sein“.

Dies kann auch eine Beteiligung an Hensoldt umfassen, wie Müller sagte. Vorbild wäre der Raketenhersteller MBDA, der in Händen deutscher, italienischer, französischer und britischer Eigner ist. Die Firma gilt als Musterbeispiel für eine gelungene Kooperation europäischer Partner.

„Europa der Verteidigung“

Auch Leonardo-Chef Alessandro Profumo peilt einen größeren Verbund an. „Wir brauchen ein Europa der Verteidigung“, sagte er auf einer Veranstaltung der italienischen Botschaft in Berlin. Darüber könne der Kontinent seine Souveränität bewahren. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine haben sich einige EU-Staaten dafür ausgesprochen, wichtige Waffensysteme in Eigenregie entwickeln zu wollen. Darüber wollen sie die Abhängigkeit von den USA verringern, die derzeit der mit Abstand größte Rüstungshersteller sind.

Profumo betonte, dass die Partnerschaft mit Hensoldt grundlegend europäisch gedacht ist. „Wir wollen ein europäisches Kompetenzzentrum für Elektronik schaffen“, sagte er dem Handelsblatt.

Deutschland hat über die Jahre eine Reihe von Waffensystemen wie etwa den Eurofighter gemeinsam mit europäischen Partnern entwickelt. Derzeit arbeiten Rheinmetall und die französisch-deutsche Nexter/KMW (KNDS) an der Entwicklung eines neuen Kampfpanzerns sowie Dassault und Airbus am Kampfflugzeug der nächsten Generation. Allerdings liegen diese Projekte weit hinter der ursprünglichen Zeitplanung zurück.

Da innerhalb der französischen Politik das Interesse an einer Zusammenarbeit mit Deutschland bei Rüstungsfragen zurückgeht, wachsen in Berlin die Zweifel an den Kooperationen. Überhaupt beschreiben deutsche Rüstungsmanager und Verteidigungspolitiker das Verhältnis mit ihrem französischen Gegenpart als kompliziert.

In den vergangenen beiden Jahren haben daher Rüstungsmanager aus Deutschland und Italien die Chancen für ein breites Bündnis ausgelotet. Italiens Verteidigungsminister Lorenzo Guerini betonte daher in der Botschaft seines Landes, dass es in beiden Ländern eine ähnliche Sicht auf das Militär gebe. Eine stärkere Zusammenarbeit biete sich daher an, sagte der Politiker.

