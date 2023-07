 Rüstungsindustrie: Rheinmetall erhält Milliardenauftrag von der Bundeswehr

Der bereits bestehende Rahmenvertrag soll auf vier Milliarden Euro aufgestockt werden. Zu der Bestellung zählen unter anderem hunderttausend Gefechts- und Übungspatronen.

Bis Ende 2030 können aus dem jetzt geschlossenen Rahmenvertrag mehrere hunderttausend Gefechts- und Übungspatronen unterschiedlicher Ausführungen im Kaliber 120mm beschafft werden. (Foto: dpa) Produktion bei Rheinmetall in Unterlüß

Düsseldorf Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat nach eigenen Angaben von der Bundeswehr einen Milliardenauftrag für die Lieferung von Panzermunition erhalten. Ein bestehender Rahmenvertrag über Munitionslieferungen in Höhe von bis zu 556 Millionen Euro aus dem Jahr 2020 sei auf ein Volumen in Höhe von rund 4 Milliarden Euro aufgestockt worden, berichtete das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf.

„Die Bestellung bringt das Bestreben der Streitkräfte zum Ausdruck, entstandene Lücken in den Beständen zu schließen und die Munitionsvorräte angesichts der sicherheitspolitischen Lage insgesamt zu erhöhen“, betonte Rheinmetall. Der Rahmenvertrag sehe auch die Lieferung einer signifikanten Menge an Panzermunition für die ukrainischen Streitkräfte vor. Ein erster Abruf von Munition im Wert von rund 309 Millionen Euro sei bereits erfolgt.

Rheinmetall: „Solide Grundauslastung der Panzermunitionsproduktion“

Bis Ende 2030 können aus dem jetzt geschlossenen Rahmenvertrag mehrere hunderttausend Gefechts- und Übungspatronen unterschiedlicher Ausführungen im Kaliber 120mm beschafft werden, wie sie etwa vom Kampfpanzers Leopard 2 verschossen werden. Für Rheinmetall bedeute die Vertragskonstellation eine solide Grundauslastung der Panzermunitionsproduktion für die nächsten Jahre, hieß es. Mehr: Panzer mit Wasserstoff, Krieg mit Solarstrom – Das grüne Dilemma der Bundeswehr Erstpublikation: 13.07.2023, 11:57 Uhr.