 Rüstungsindustrie: Rheinmetall hofft auf Milliardenaufträge aus Sondervermögen

Düsseldorf Wenige Tage vor der Aufnahme in den deutschen Leitindex Dax hat der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall Rekordjahreszahlen für 2022 und die Prognose für das laufende Jahr vorgelegt. Mit 6,4 Milliarden Euro machte Rheinmetall 2022 den höchsten Umsatz der Konzerngeschichte. Das operative Ergebnis (Ebit ohne Sondereffekte) stieg um 27 Prozent auf den historischen Wert von 754 Millionen Euro.

Für 2023 erwarte Rheinmetall „ein anhaltendes Umsatz- und Ergebniswachstum“, teilte der Düsseldorfer Konzern am Donnerstag mit. Konkret rechnet Rheinmetall mit einem Konzernumsatz von 7,4 bis 7,6 Milliarden Euro und einer operativen Ergebnismarge von rund zwölf Prozent, nach 11,8 Prozent im Jahr 2022.

Die Prognose wurde am Markt allerdings als leichte Enttäuschung wahrgenommen – die Zahlen liegen eher im unteren Bereich der Erwartungen. Mit 13 Prozent Umsatzwachstum hat Rheinmetall die eigene Prognose für 2022 verfehlt. 2023 soll der Umsatz dann wirklich um 15 Prozent wachsen.

Die Aktie gab am Donnerstag zunächst um etwa zwei Prozent auf gut 239 Euro nach. „Die Prognose muss vor dem Hintergrund der Umsatzeinbußen in der Größenordnung von 300 Millionen Euro gesehen werden und ist daher aus unserer Sicht enttäuschend“, sagte Analyst Christian Cohrs von Warburg Research.

Auch der operative Free Cashflow war mit minus 152 Millionen Euro überraschend deutlich negativ. Das Unternehmen erklärte das mit Verschiebungen von Zahlungseingängen und strategischen Materialeinkäufen „zur Vermeidung von Engpässen“.

Darunter dürfte unter anderem ein chinesischer Rohstoff zur Produktion von Munition fallen. Das Unternehmen habe hier angesichts der geopolitischen Spannungen für drei Jahre vorgesorgt.

Rheinmetall-Chef Armin Papperger versicherte am Donnerstag: „Das Jahr 2023 ist das Jahr der Realisierung und der Implementierung.“ Im vergangenen Jahr seien wegweisende Entscheidungen getroffen worden. Jetzt gäbe es einen „Riesenschwung“.

Pappergers 42-Milliarden-Euro-Liste: Rüstungschef ist optimistisch, dass sein Angebot verfängt

Papperger geht davon aus, dass ein Großteil des 100-Milliarden-Sondervermögens für die Bundeswehr im laufenden Jahr verplant und zum Teil auch mit konkreten Aufträgen hinterlegt werden wird. „Wir sind im Augenblick dabei, viele Verträge mit dem Ministerium zu verhandeln“, sagte der Konzernchef. Analyst Cohrs geht davon aus, dass insgesamt „18 oder 19 Milliarden Euro bei Rheinmetall landen“ werden.

Bereits vor einem Jahr hatte Papperger eine Liste mit Rüstungsgütern vorgelegt, die sein Unternehmen im Rahmen des Sondervermögens liefern könnte. Die Liste hatte ein Volumen von insgesamt 42 Milliarden Euro. Auf die Differenz angesprochen sagte der Konzernchef am Donnerstag, dass er durchaus optimistisch sei, über die nächsten acht Jahre Aufträge in dieser Größenordnung zu bekommen.

Mit gewohntem Selbstbewusstsein rechnete er die Chancen von Rheinmetall auf umfangreiche Aufträge aus dem Sondervermögen vor: Er gehe davon aus, dass „ein sehr schöner Teil von den 16 Milliarden Euro für die Fahrzeugsysteme“ an Rheinmetall gehen werde, er rechne mit etwa zehn Milliarden Euro.

Für die Digitalisierung veranschlage der Bund insgesamt 20 Milliarden Euro, vor allem im Bereich der Landstreitkräfte. Hier sei für Rheinmetall ebenfalls viel zu holen, „nehmen Sie die Hälfte davon“, sagte Papperger. Neben dem Sondervermögen rechne Rheinmetall auch mit weiteren Umsätzen aus dem regulären Verteidigungshaushalt.

Beim US-Kampfflieger F35, bei dem Rheinmetall die Fertigung eines Mittelrumpfteils übernehmen wird, setzt Papperger einen einstelligen Milliardenbeitrag an, bei den Militär-Lkw sehe er ein Umsatzpotenzial von fünf bis acht Milliarden über die nächsten zehn Jahre und für die Munition noch einmal das Gleiche.

Standort für neues Hightech-Werk gesucht

Für die Fertigung der F35-Rumpfmittelteile sucht Rheinmetall derzeit noch nach einem Standort für das neue Hightech-Werk, in das 100 Millionen Euro investiert werden sollen. Zur Wahl stehen Papperger zufolge Düsseldorf, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen und Sachsen. „Wir werden den Bewertungsprozess spätestens in zwei Monaten abgeschlossen haben“, sagte Papperger.

Bereits vor einem Jahr hatte Papperger eine Liste mit Rüstungsgütern vorgelegt, die sein Unternehmen im Rahmen des Sondervermögens liefern könnte. (Foto: IMAGO/sepp spiegl) Rheinmetall-Chef Armin Papperger

Auch ein neues Werk in Ungarn will der Konzern bald fertigstellen, in Sachsen könnte zudem ein neues Pulverwerk entstehen. Laut Armin Papperger brauche es dafür jedoch einen Zuschuss des Bundes, weil sich die Fertigung sonst betriebswirtschaftlich nicht rechne.

Ob auch in der Ukraine eine neue Panzerfabrik gebaut werde, hänge vom ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski und von Bundeskanzler Olaf Scholz ab. Auch hier erwartet Papperger eine Entscheidung in den kommenden zwei Monaten.

Deutlich wurde am Donnerstag in dem Zusammenhang auch: Im derzeit hohen Börsenkurs sind viele Erwartungen schon eingepreist. Selbst wenn die Auftragserwartungen sich erfüllen, muss das Unternehmen die Bestellungen auch noch ausliefern.

„Man muss im Hinterkopf behalten, dass das Unternehmen lange nicht mit so einer kräftigen Steigerung bei den Aufträgen konfrontiert war“, sagt Analyst Christian Cohrs. Rheinmetall müsse erst beweisen, „ob es wirklich in der Lage ist, das deutlich gestiegene Geschäftsvolumen auch zu wuppen.“

Andererseits stellt sich die Frage, wie lange der Krieg in der Ukraine noch anhält und ob es bei den politischen Zielen bleibt, die Verteidigungsausgaben langfristig zu steigern. Rheinmetall und andere Rüstungsunternehmen pochen auch deshalb auf Rahmenverträge, die ihnen Sicherheit verschaffen würden.

Lob für Minister mit „Handschlagqualität“

Immer wieder lobte Papperger bei der Pressekonferenz ausdrücklich den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius, der „Handschlagqualität“ habe. „Es gibt einen großen Schub im Ministerium“, sagte er. Dabei klang noch mal das Hadern mit Pistorius’ Vorgängerin Christine Lambrecht durch: Viele Dinge, die der Minister angeschoben habe, würden auch tatsächlich umgesetzt.

„Nach unserer Einschätzung wird die Aktie kurzfristig weiter durch geopolitische Faktoren unterstützt“, sagte Analyst Sven Weier von UBS. „Wir gehen momentan jedoch nicht davon aus, dass sie auch auf Zwölfmonatssicht noch ein Outperformer sein wird.“

Für den Moment hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine Rheinmetall aber sogar einen Platz im Dax gebracht. Für den Einzug in den Index der 40 größten börsennotierten deutschen Unternehmen ist der Börsenwert der frei gehandelten Aktien entscheidend. Nachdem die Aktie seit Anfang 2022 um mehr als 200 Prozent zugelegt hatte, wird Rheinmetall ab kommender Woche den Dialysekonzern Fresenius Medical Care ersetzen.

Wenige Tage nach der Bekanntgabe erreichte die Aktie ihr Rekordhoch von 262,20 Euro. Am kommenden Montag wird CEO Armin Papperger im Frankfurter Börsengebäude die Glocke läuten dürfen.

