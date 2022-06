Rüstungsindustrie Rheinmetall präsentiert neuen Kampfpanzer „Panther“

Paris Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat überraschend einen neu entwickelten Kampfpanzer vorgestellt. Auf der Rüstungsmesse Eurosatory in Paris präsentierte Vorstandschef Armin Papperger ein gepanzertes Fahrzeug mit dem Namen „Panther“ – den er für ihn legitimen Nachfolger des Leopard 2. Der galt unter Experten lange Zeit als weltweit stärkster Kampfpanzer, allerdings ist der Leopard 2 langsam in die Jahre gekommen.

Deutschland und Frankreich wollen daher gemeinsam einen neuen Kampfpanzer entwickeln. Beauftragt sind damit Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und die französische Nexter, die sich zu KNDS zusammengeschlossen haben, sowie Rheinmetall. Die Führung liegt inzwischen aber faktisch bei KNDS, was auch ein Grund für das Ausscheren von Papperger bei der Rüstungskooperation sein dürfte. Der Konzern fühlt sich von seinem Rivalen bei dem Projekt ausgeschlossen.

Die Ingenieure von Rheinmetall entwarfen daher selbst ein Modell: Der „KF51 Panther“ – so die offizielle Bezeichnung – ist nach Angaben von Rheinmetall eine Eigenentwicklung, die unabhängig zum deutsch-französischen Panzer-Vorhaben erfolgte. „Auf den Weltmärkten tritt der Panther damit als potentieller Nachfolger für den Kampfpanzer Leopard und für ähnliche Kampffahrzeuge an“, erklärte das Unternehmen.

Optisch lehnt sich das Fahrzeug an den Schützenpanzer Lynx an, allerdings ist der Panther größer und mit 59 Tonnen deutlich schwerer. Beim Gewicht liegt der Panther indes leicht unter dem Leopard 2, was die Beweglichkeit im Gelände erhöhen soll. Gegenüber dem Leopard 2 hat Rheinmetall auch bei der Bewaffnung aufgerüstet.

Ausgestattet ist der Panther mit einer Kanone, die eine mehr als 50 Prozent höhere Wirkung und deutlich mehr Reichweite erlaube, erklärte Vorstandschef Papperger. Zudem verspricht er für die dreiköpfige Besatzung einen besseren Schutz gegen feindlichen Beschuss sowie eine digitale Vernetzung mit anderen Waffensystemen. Gerade letzteres wird in Zukunft aus Sicht von Militärexperten erheblich an Bedeutung gewinnen.

An dem neuen Kampfpanzer sollen dem Vernehmen nach erste Länder aus Osteuropa Interesse bekundet haben. Als Referenzkunden wünscht sich der Rheinmetall-Chef aber die Bundeswehr. Die soll nach dem russischen Angriff auf die Ukraine umfassend aufgerüstet werden. Dazu zählt auch ein neuer Kampfpanzer, der nach bisheriger Planung ab dem Jahr 2035 aber von KNDS/KMW kommen soll. Ein Teil der von der Regierung für die Aufrüstung reservierten 100 Milliarden Euro ist dafür vorgesehen.

Eine Nachfolgelösung ist aus Sicht der deutschen Streitkräfte nötig geworden: Der Leopard 2 wurde zwar immer wieder mit neuer Technik nachgerüstet, allerdings ist der Kampfpanzer inzwischen seit mehr als 40 Jahren im Einsatz.

Mehr: Rheinmetall-Chef über die Lage der Bundeswehr – „Wir könnten Aggressor nur wenige Tage widerstehen“