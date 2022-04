Rüstungsindustrie Rheinmetall will Ukraine auch neuere Kampfpanzer liefern – „Gepard“-Export wird erlaubt

Rheinmetall will den Kampfpanzer neueren Typs an die Ukraine liefern.

Berlin In Deutschland wächst die Bereitschaft, die Ukraine nun doch mit schweren Waffen zu unterstützen. So hat die Bundesregierung entschieden, die Lieferung von ausgemusterten Gepard-Flugabwehrpanzern zu ermöglichen. Auch gibt es inzwischen einen Entwurf für einen Bundestagsantrag von SPD, Grünen und FDP zur weiteren Unterstützung der Ukraine. Darin fordern die Ampel-Fraktionen die Bundesregierung auf, „die Lieferung benötigter Ausrüstung an die Ukraine fortzusetzen und wo möglich zu beschleunigen und dabei auch die Lieferung auf schwere Waffen und komplexe Systeme etwa im Rahmen des Ringtauschs zu erweitern, ohne die Fähigkeiten Deutschlands zur Bündnisverteidigung zu gefährden“.

Mit Ringtausch ist gemeint, dass ehemalige Warschauer-Pakt-Staaten noch aus Sowjetzeiten stammende Waffen an die Ukraine liefert und Deutschland die entstehenden Lücken auffüllt. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat aber mehrfach betont, dass die Kapazitäten der Bundeswehr weitgehend erschöpft sind und die deutschen Streitkräfte kaum noch Material entbehren können, wenn die Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung nicht leiden soll. Entsprechend findet sich diese Einschränkung auch im Ampel-Antrag.

Hier kommt die Rüstungsindustrie ins Spiel, die schon länger angeboten hat, ausgemusterte Waffen wie Marder-Schützenpanzer wieder instand zu setzen und an die Ukraine zu liefern. Der Konzern Rheinmetall hat dabei auch schwere Kampfpanzer des Typs Leopard im Angebot.

Insgesamt gebe es noch einen Bestand von 110 Fahrzeugen, der an die Ukraine abgegeben werden könnte, erfuhr das Handelsblatt aus Berliner Kreisen. Neben 88 Einheiten vom älteren Modell Leopard 1 bietet Rheinmetall auch 20 Leopard 2 an, der derzeit auch bei der Bundeswehr im Einsatz ist. Das Unternehmen lehnte einen Kommentar ab.

Den Export der 88 Leopard 1 hat der Konzern Ende vergangener Woche beim Bundeswirtschaftsministerium beantragt. Die Behörde äußerte sich nicht dazu. Formell ist Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für die Exportgenehmigung zuständig, da es um Kriegswaffen geht, liegt die Entscheidung letztlich aber beim Bundessicherheitsrats und damit bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Während Habeck durchaus die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine befürwortet, bremst Scholz.

Der Kanzler argumentiert, es müsse alles getan werden, um zu vermeiden, dass Nato-Staaten selbst Kriegspartei werden und die Welt auf einen Dritten Weltkrieg zusteuere. Deshalb hatte die Bundesregierung die Lieferung von als Offensivwaffen geltenden Panzern bisher abgelehnt.

Andere Nato-Verbündete wie die USA oder die Niederlande liefern aber durchaus schwere Waffen wie Panzerhaubitzen oder Artillerie an die Ukraine. Die Lieferung ausgemusterter Gepard-Panzer des Rüstungsherstellers Krauss-Maffei Wegmann (KMW), die Verteidigungsministerin Lambrecht am Dienstag bestätigte, kann die Bundesregierung noch damit rechtfertigen, dass es sich um Flugabwehr- und damit um Defensivwaffen handelt.

Anders verhält es sich bei den Leopard-Kampfpanzern. Mit dem Exportantrag setzt Rheinmetall den Bundeskanzler nun unter Zugzwang. Lehnt Deutschland den Export der Leopard an die Ukraine ab, dann dürfte die Kritik aus dem Inland und dem Ausland gewaltig sein. Mit dem Exportantrag zwingen die Industrie und die Ukraine die Bundesregierung dazu, Farbe zu bekennen, sagte eine mit dem Verfahren vertraute Person dem Handelsblatt.

Die Entscheidung liegt allerdings nicht bei der deutschen Regierung alleine. Die Leopard-1-Tranche soll von Italien aus geliefert werden, beim neueren Modell Leopard 2 müsste die Schweiz zustimmen, wie das Handelsblatt erfahren hat. Die Panzer stehen derzeit in deren Gebiet. Bei allen in Deutschland gefertigten Rüstungsgütern behält sich die Bundesregierung eine Zustimmungspflicht über den Endverbrauch vor.

Rheinmetall will den Export der 20 Leopard 2 den Berliner Kreisen zufolge zeitnah ebenfalls bei der Bundesregierung beantragen. Die Ukraine hatte in direkten Gesprächen mit dem Konzern die Übernahme der Kampfpanzer zugesagt, um sich gegen den Angriff Russlands zu wehren.

Möglich wäre aber auch, dass die Leopard 2 beim Ringtausch zum tragen kommen. So gibt es eine Vereinbarung Deutschlands mit Slowenien. Slowenien will T-72-Kampfpanzer aus Sowjetzeiten an die Ukraine liefern und soll dafür Ersatz aus Deutschland bekommen, unter anderem Marder-Schützenpanzer. Angeblich stehen auf der Wunschliste der Regierung in Ljubljana aber auch moderne Leopard-2-Panzer.

Bundesregierung will offenbar „Gepard“-Export erlauben

Während die Entscheidung über die Leopard-Panzer noch aussteht, wurde die Entscheidung zur Lieferung der Gepard-Panzer bereits getroffen, wie Verteidigungsministerin Lambrecht bei einem Treffen mit Amtskollegen und hohen Militärs auf dem US-Luftwaffenstützung Ramstein bestätigte. Zu der Zusammenkunft hatte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin eingeladen.

Ein Gepard-Panzer schießt eine Stinger-Flugabwehrrakete ab, der Panzer kann allerdings auch im Kampf gegen Ziele am Boden eingesetzt werden. (Foto: dpa) Flugabwehrpanzer Gepard

Der Hersteller KMW verfügt über eine mittlere zweistellige Zahl dieser Panzer aus der aufgelösten Heeresflugabwehrabwehr der Bundeswehr. Der Gepard kann auch im Kampf gegen Bodenziele eingesetzt werden. Die Bekämpfung von fliegenden Zielen im Verbund mit anderen Kräften gilt dagegen als technisch deutlich anspruchsvoller.

Nichtsdestotrotz wird die Debatte über die Lieferung schwerer Waffen in Deutschland weitergehen. In ihrem Antrag fordern die Ampel-Fraktionen die Bundesregierung auf, zu prüfen, „ob weitere Waffen abgegeben werden können und aktiv auf andere Länder zugehen, um ihnen einen Ringtausch anzubieten“.

SPD, Grüne und FDP befürworten zudem die Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland oder auf Nato-Gebiet. So hat Deutschland bereits angeboten, ukrainische Soldaten an der Panzerhaubitze 2000 zu schulen, die die Niederlande in die Ukraine liefern wollen.

Zudem müssten Ausrüstungslücken bei der Bundeswehr so schnell wie möglich geschlossen werden, heißt es in dem Antrag weiter. Deshalb sei die Verabschiedung des Sondervermögens Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro so wichtig.

Die Ampelfraktionen stellen diese Forderungen in einen breiteren Kontext und dringen etwa auch darauf, dass die Regierung die Bemühungen um einen Waffenstillstand in der Ukraine verstärken müsse. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat zuvor einen Beschlussantrag für die Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine vorgelegt. Darin wird auch die Abgabe von schweren Waffen aus „verfügbaren Beständen“ der Bundeswehr gefordert. Der Bundestag soll in dieser Woche über die Anträge abstimmen.



