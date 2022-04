Rüstungsindustrie Rheinmetall will Ukraine auch neuere Kampfpanzer liefern – „Gepard“-Export wird offenbar erlaubt

Die Ukraine will Kampfpanzer aus Deutschland kaufen. Rheinmetall beantragt eine Exporterlaubnis – Konkurrent Krauss-Maffei Wegmann ist offenbar schon weiter.

Rheinmetall will den Kampfpanzer neueren Typs an die Ukraine liefern. (Foto: imago images / Sven Eckelkamp) Kampfpanzer Leopard 2 bei einer Übung

Berlin Der Rüstungskonzern Rheinmetall will Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Insgesamt gebe es noch einen Bestand von 110 Fahrzeugen, der an Kiew abgegeben werden könnte, erfuhr das Handelsblatt aus Berliner Kreisen. Neben 88 Einheiten vom älteren Modell Leopard 1 bietet Rheinmetall auch 20 Leopard 2 an, der derzeit auch bei der Bundeswehr im Einsatz ist. Das Unternehmen lehnte einen Kommentar ab.

Den Export von 88 Leopard 1 hat der Konzern Ende vergangener Woche beim Bundeswirtschaftsministerium beantragt. Die Behörde äußerte sich nicht dazu. Formell ist Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für die Exportgenehmigung zuständig, letztlich liegt die Entscheidung aber beim Bundessicherheitsrats und damit bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Während Habeck durchaus die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine befürwortet, bremst Scholz.