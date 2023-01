Rüstungskonzern Rheinmetall erhält Auftrag zum Bau von Sprengstoffwerk in Ungarn

Rheinmetall soll ein Sprengstoffwerk in Varpalota bauen. Europäische Länder und Nato könnten den dort hergestellten Sprengstoff für Artillerie- oder Panzermunition nutzen.

Das Auftragsvolumen für den Düsseldorfer Rüstungskonzern liege im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. (Foto: dpa) Rheinmetall

Düsseldorf Rheinmetall hat vom ungarischen Staat den Auftrag zum Bau eines neues Sprengstoffwerks erhalten. Das Auftragsvolumen für die Fabrik am Rheinmetall-Standort in Varpalota liege im niedrigen dreistelligen Millionenbereich, teilte der Düsseldorfer Konzern am Mittwoch mit.

Der in dem neuen Werk produzierte Sprengstoff könne etwa für Artillerie- oder Panzermunition genutzt werden. Der Sprengstoff solle nach Europa und an die Nato gehen.

Mehr: Bagatellschäden und Bedienungsfehler: Fast alle ausgefallenen Pumas wieder einsatzfähig

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen