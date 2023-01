Rüstungskonzern Rheinmetall erhält Großauftrag von Autohersteller

Der Rüstungskonzern erhält einen Großauftrag von über einer viertel Milliarde Euro durch einen deutschen Autohersteller. Ab 2025 liefert Rheinmetall mehrere Millionen Elektroauto-Teile.

Der Rüstungskonzern hat im zivilen Bereich zuletzt einen Großauftrag für Kältemittelverdichter erhalten. (Foto: dpa) Rheinmetall

München Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall hat einen Großauftrag für Elektroauto-Teile erhalten. Die Bestellung habe einen Wert von mehr als einer viertel Milliarde Euro, teilte das Unternehmen am Montag mit. Rheinmetall liefere eine mittlere zweistellige Millionenanzahl an Schaltschütze für einen deutschen Premiumhersteller, die ab 2025 in einer neuen Fahrzeugplattform eingesetzt werden sollten.

Die Fahrzeuge basierten auf der 900-Volt-Technologie, welche ein schnelleres Laden und eine größere Reichweite der Autos ermöglichen solle. Schaltschütze werden beim An- und Ausschalten von Elektroautos benötigt.

Mehr: Rheinmetall zieht im Industriebereich Großauftrag an Land

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen