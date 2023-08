Der Rüstungskonzern bereitet 30 Kampfpanzer für den Export in die Ukraine vor. Ursprünglich wollte Rheinmetall die Panzer in der Schweiz kaufen.

Rheinmetall kauft die Kampfpanzer vom belgischen Unternehmen OIP Land Systems. (Foto: imago/Eckehard Schulz) Leopard 1

Düsseldorf Der Rüstungskonzern Rheinmetall bereitet einen weiteren Export von Kampfpanzern in die Ukraine vor. Dazu habe das Unternehmen 50 Leopard-1-Panzer vom belgischen Unternehmen OIP Land Systems erworben, wie das Handelsblatt aus Branchenkreisen erfahren hat.

Die Fahrzeuge sollen nun an den deutschen Standorten des Düsseldorfer Konzerns für den Einsatz in der Ukraine neu ausgerüstet werden. Letztlich werden von den 50 Kampfpanzern rund 30 Einheiten an die Ukraine geliefert werden können.

Zunächst hatten belgische Medien über den Kauf der 50 Kampfpanzer berichtet. Unklar war allerdings, wer die Leopard 1 von OIP Land Systems gekauft hat. Der Kampfpanzer ist der Vorläufer des derzeit von der Bundeswehr eingesetzten Leopard 2, von dem bereits einige Dutzend Exemplare an die Ukraine exportiert wurden. Das Land ist zwingend auf die Waffenlieferungen aus dem Westen angewiesen, um den Angriff Russlands auf sein Territorium abzuwehren.

Belgische Leopard 1, weil Schweiz Export untersagt

