Rüstungskonzern Ukraine erhält weitere Leopard-Kampfpanzer von Rheinmetall

Die ukrainischen Streitkräfte haben angeblich erste Leopard-Kampfpanzer verloren. Den Nachschub wollen nun Dänemark und die Niederlande finanzieren.

Die Ukraine setzt vor allem auf den in Deutschland gebauten Kampfpanzer. (Foto: AP) Leopard 2 der Bundeswehr

Berlin Die Ukraine soll weitere Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 von den westlichen Partnern erhalten. Dänemark und die Niederlande hätten die Anschaffung von 14 Panzern finanziert, die von Rheinmetall geliefert werden, wie das Handelsblatt am Donnerstag aus Nato-Kreisen erfuhr. Das Unternehmen äußerte sich nicht dazu.

Für die Ukraine dürfte diese Unterstützung ein wichtiges Zeichen sein, da angeblich erste Kampfpanzer aus deutscher Produktion bei der laufenden Offensive beschädigt wurden.

Nach anfänglicher Zurückhaltung hatten die westlichen Staaten Kampfpanzer an die Ukraine geliefert, die mit dem Material die russische Armee von ihrem Territorium vertreiben will. Neben Modellen aus den USA, Frankreich und Großbritannien setzt Kiew vor allem auf den in Deutschland gebauten Leopard. Dieser gilt derzeit als der stärkste Kampfpanzer weltweit.