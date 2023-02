Der Rüstungskonzern soll Teile für das Kampfflugzeug von Lockheed Martin fertigen. Ebnet der Deal den Weg für eine Bestellung weiterer F-35-Jets für die Bundeswehr?

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall soll in die Produktion des Kampfjets eingebunden werden. (Foto: imago images/ZUMA Wire) F-35 der US-Navy

München, Paris Der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin will Rheinmetall an der Fertigung seines Kampfflugzeugs F-35 beteiligen. Das Unternehmen soll Teile für den Rumpf des Flugzeugs in Deutschland fertigen, wie die Unternehmen am Freitag nach der Unterzeichnung eines entsprechenden Vorvertrags mitteilten.

Ende vergangenen Jahres hatte die Bundesregierung den Erwerb von 35 US-Tarnkappenfliegern der neusten Generation beschlossen, in einem Volumen von mehr als acht Milliarden Euro. Der Auftrag stieß vor allem in Frankreich auf Kritik, Paris setzt sich für die Stärkung eigener europäischer Fähigkeiten im Rüstungsbereich ein.

