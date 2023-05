Rüstungsunternehmen Hensoldt profitiert von ersten Ukraine-Aufträgen

Der Umsatz des Rüstungsunternehmens ist aufgrund des Ukraine-Kriegs kräftig angestiegen. Hensoldt hofft auf weitere Aufträge aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr.

München Der Rüstungselektronik-Hersteller Hensoldt ist im Tagesgeschäft mit deutlichen Zuwächsen ins Jahr gestartet. Im ersten Quartal legte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 18 Prozent auf 338 Millionen Euro zu, wie das jüngst in den MDax aufgestiegene Unternehmen am Dienstag in Taufkirchen mitteilte.

Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sprang um mehr als 80 Prozent auf 30 Millionen Euro. Damit übertraf Hensoldt die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Unter dem Strich schlugen allerdings ungünstige Währungskurse und Zinssicherungsgeschäfte negativ zu Buche. Der Nettoverlust wuchs dadurch um mehr als ein Fünftel auf 20 Millionen Euro.

Für das Gesamtjahr rechnet Hensoldt-Chef Thomas Müller weiterhin mit ersten Aufträgen aus dem Sondertopf für die Bundeswehr. „Wir stehen bereit, die Streitkräfte Deutschlands und die unserer Partner umfassend, zuverlässig und schnell zu beliefern, um sie für die neuen Herausforderungen optimal auszustatten“, sagte Vorstandschef Thomas Müller.

Hensoldt: Umsatz des deutschen Rüstungsunternehmens soll sieben bis zehn Prozent steigen Im ersten Quartal gingen bereits Bestellungen über Radare für die ukrainische Luftverteidigung und für Ausstattungen des Schützenpanzers Puma und des Kampfpanzers Leopard 2 ein. >> Lesen Sie dazu das Interview: Hensoldt-Chef: „KI ist für uns von enormer Bedeutung" Der Auftragseingang lag mit 347 Millionen Euro dennoch deutlich unter dem Vorjahreswert, in dem Großaufträge, unter anderem für den „Eurofighter", enthalten waren. Der Auftragsbestand sei mit knapp 5,4 Milliarden Euro aber stabil geblieben. Hensoldts Umsatz soll 2023 weiterhin um sieben bis zehn Prozent steigen, und auch der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) soll moderat zulegen. Der Auftragseingang dürfte den Jahresumsatz nach Einschätzung des Managements um zehn bis 20 Prozent übertreffen.