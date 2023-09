Rüstungszulieferer Panzergetriebe-Hersteller Renk könnte schon im Oktober zurück an die Börse kehren

Der Rüstungszulieferer erlebt derzeit eine Sonderkonjunktur. Nun trennt sich der Finanzinvestor Triton von einem Teil seiner Aktien. Beim Börsengang winkt Renk eine Milliardenbewertung.

70 Prozent macht das Rüstungsgeschäft mit Getrieben für Panzer oder Schiffe für die Marine aus. (Foto: Renk) Montage bei Renk

Frankfurt Der Augsburger Panzergetriebe-Hersteller Renk will noch in diesem Jahr an die Börse. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Finanzkreisen zufolge dürfte das Debüt an der Frankfurter Börse in der ersten Oktoberwoche stattfinden.

Renk-Chefin Susanne Wiegand sagte, der Börsengang sei der nächste logische Schritt auf dem Wachstumspfad. Der Finanzinvestor Triton, der Renk vor drei Jahren übernommen hatte, wolle sich von bestehenden Anteilen trennen, aber auch nach dem Börsengang Mehrheitseigentümer bei Renk bleiben. Ein „relevanter“ Streubesitz werde angepeilt.

Finanzkreisen zufolge ist mit der Platzierung von mindestens einem Viertel der Anteile zu rechnen. Dabei könnte Renk mit 2,5 bis drei Milliarden Euro bewertet werden. Das Unternehmen wollte sich dazu nicht äußern.