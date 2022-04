Russland-Sanktionen Arbeitnehmervertreter der Autoindustrie warnen vor Gasembargo: „Das wäre eine Katastrophe für uns“

Autohersteller und Zulieferer sind auf Erzeugnisse der Stahl- und Chemieindustrie angewiesen. Die IG Metall befürchtet ohne russisches Gas Einschnitte in der Autoproduktion.

Arbeitnehmervertreter rechnen mit Produktionseinschnitten, sollten russische Gaslieferungen ausbleiben. (Foto: dpa) Autoindustrie

Düsseldorf Arbeitnehmervertreter der deutschen Autoindustrie blicken mit Sorge auf die Gasversorgung in Deutschland. Auf einer Pressekonferenz der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen am Montag warnte die Gewerkschaft vor einem sofortigen Embargo auf russisches Gas. „Wir sind entschieden dagegen“, sagte Bezirksleiterin Birgit Dietze.

„Wenn die Gaslieferungen aus Russland von jetzt auf gleich ausbleiben, dann wird die Industrie in Deutschland nach und nach zum Erliegen kommen.“ Das sei nicht zu vergleichen mit dem zeitweisen Runterfahren der Industrie und des Dienstleistungssektors während der Coronakrise. „Ein Runterfahren von Maschinenbauern, Chemiebranche und Stahlherstellern würde auch die deutsche Autoindustrie massiv treffen“, stellte Dietze klar.

Autobauer und Zulieferer haben hinter ihren Ausblicken für das laufende Geschäftsjahr angesichts des Ukrainekriegs bereits große Fragezeichen gesetzt. Der in der vergangenen Woche veröffentlichte Branchenindex des Münchener Ifo-Instituts brach im März so stark ein wie nie zuvor, von einem Plus von 14,4 auf ein Minus von 43,1 Punkten.