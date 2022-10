RWE, VW, Siemens Katar: Wie ein kleines Königreich seinen Einfluss auf die deutsche Wirtschaft ausbaut

Berlin, München, Düsseldorf Am Montag gab der katarische Staatsfonds Qatar Investment Authority (QIA) bekannt, Pflichtwandelanleihen im Wert von 2,4 Milliarden Euro vom deutschen Energieversorger RWE zu zeichnen – und sorgte damit für steigende Kurse. So legte die Aktie von RWE seit Bekanntgabe des Deals bis Dienstagnachmittag um fast fünf Prozent zu.

Dass die Aktionäre derart positiv auf den Einstieg reagieren, dürfte auch mit dem geplanten Verwendungszweck zusammenhängen. So soll die Kapitalspritze für RWE eine wichtige Zukunftsinvestition ermöglichen: den Kauf des US-Solarspezialisten Con Edison Clean Energy Businesses für insgesamt 6,9 Milliarden Euro.

Der Deal soll RWE in die Lage versetzen, früher als geplant aus der Kohleverstromung auszusteigen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Für das katarische Königshaus hingegen bedeutet der Einstieg seines Fonds beim wahrscheinlich wichtigsten deutschen Versorger einen Ausbau der eigenen Einflusssphäre – nachdem Katar sich mit einer ganzen Reihe von Investments über deutlich mehr als 25 Milliarden Euro in den vergangenen Jahren bereits zum größten arabischen Investor in der Bundesrepublik aufgeschwungen hatte.

Mit einem Anlagevermögen von insgesamt 445 Milliarden US-Dollar zählte die QIA zu den zehn größten Staatsfonds der Welt. Gespeist wurde das Anlage-Vehikel einst mit Milliardenüberschüssen aus Energieverkäufen. Laut einem Insider hat QIA jedoch seit 2017 kein frisches Kapital vom Staat mehr bekommen: Einnahmen generiere man durch Verkäufe von Beteiligungen und durch Dividenden, die man reinvestiere, heißt es.

Offenbar mit Erfolg. Denn vor allem in Deutschland wurde die Liste der katarischen Beteiligungen seither immer länger: Neben Start-ups wie dem Impfstoffhersteller Curevac und dem Berliner Vertical-Farming-Start-up Infarm gehören dazu auch zahlreiche deutsche Traditionskonzerne, wie die Deutsche Bank (6,1 Prozent) oder die Reederei Hapag-Lloyd (12,3 Prozent).

Katar und der Volkswagen-Konzern

Zuletzt machten die Kataris zudem als sogenannter „Corner Stone Investor“ beim Börsengang des Autoherstellers Porsche (4,9 Prozent) von sich reden – am ehemaligen Mutterkonzern, Volkswagen (17 Prozent), ist der Wüstenstaat über die Qatar Holding ohnehin schon bereits seit vielen Jahren beteiligt.

Auch beim Münchener Siemens-Konzern zählt Katar über den QIA-Fonds mit einem Aktienpaket von derzeit etwa drei Prozent zu den wichtigsten Anteilseignern – ebenso wie bei mehreren Ausgründungen des Unternehmens, darunter der Medizintechniksparte Siemens Healthineers (unter einem Prozent) sowie beim Joint Venture Fluence, das Siemens in den USA zusammen mit dem US-Versorger AES gegründet hatte.

Siemens-Manager beschreiben das Engagement als „stille Beteiligung“, nehmen also wenig Einfluss auf das Geschäft wahr. Für den Konzern wiederum ist Katar ein wichtiger Markt: In der Vergangenheit lieferte Siemens zum Beispiel Straßenbahnen und Umspannstationen dorthin.

Das Interesse des katarischen Staatsfonds an der deutschen Industrie erklären sich Branchenexperten dabei mit der langfristigen Strategie des Königshauses, das Land von fossilen Energieträgern unabhängiger zu machen. Stammt heute noch ein Großteil der Staatseinnahmen aus dem Verkauf von Öl und Gas, macht die Dekarbonisierung das Geschäftsmodell in den nächsten Jahrzehnten zunehmend unattraktiv. Es treibe die Staatsführung wirklich um, was dann mit dem Wohlstand des Landes geschehe, sagte der ehemalige Siemens-Chef Joe Kaeser kürzlich in einem ARD-Interview.

Katar verfolgt als Investor auch politische Interessen

Auch die QIA selbst erklärt ihren Einstieg bei RWE mit industriestrategischem Interesse. „Wir sind stolz darauf, die Vision von RWE zu unterstützen, ein führendes Unternehmen auf dem globalen Markt für erneuerbare Energien zu werden“, sagte QIA-Chef Mansoor Al-Mahmoud laut einer Mitteilung des Fonds. „QIA investiert aktiv in Unternehmen, die einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben und die Zukunft der Nachhaltigkeit gestalten können, indem sie die Energiewende zur Realität machen.“

„Auch, wenn Katar ein willkommener Aktionär ist, darf man dennoch nicht auf einem Auge blind sein.“ Marc Tüngler, Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz

Ein guter Kenner sowohl der politischen Führung als auch der Unternehmenswelt Katars, der namentlich nicht genannt werden will, sieht daneben allerdings ebenso geostrategische Motive. „Derartige Investitionen dienen auch den politischen Beziehungen. Katar sichert sich ab, sichert sich Schutz bei Partnern für den Fall einer neuerlichen Krise.“ So steht das Land immer wieder wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik – etwa wegen des Einsatzes von Zwangsarbeitern für den Bau von Stadien, die bei der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft zum Einsatz kommen sollen.

Aktionärsschützer warnen daher davor, das Engagement des Königreiches allzu euphorisch zu bewerten. So sagte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Marc Tüngler, dem Handelsblatt: „Auch, wenn Katar ein willkommener Aktionär ist, darf man dennoch nicht auf einem Auge blind sein.“ Für die europäische Wirtschaft würden soziales Engagement und Nachhaltigkeit immer wichtiger. „Die diskutierten Menschenrechtsverletzungen in Katar passen da zunächst ganz und gar nicht zu einer nachhaltigeren Ausrichtung der Unternehmen.“

Auch wenn sich das Land als Eigentümer bisher weitgehend zurückhalte, habe Katar doch ganz klare Interessen, so der Aktionärsschützer – „und zwar seine eigenen“.

