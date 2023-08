Sagrotan-Erfinder Schülke & Mayr geht an die Strüngmanns

EQT verkauft den Desinfektionsmittelhersteller Schülke nach drei Jahren an ein Konsortium. Der Deal soll dem Finanzinvestor 1,4 Milliarden Euro einbringen.

(Foto: dpa) Desinfektionsmittel von Schülke

Frankfurt Der schwedische Finanzinvestor EQT verkauft das Pharmaunternehmen Schülke & Mayr an die Biontech-Investoren Strüngmann. Schülke geht an ein Konsortium, das von Athos geführt wird, dem Family-Office der Strüngmann-Milliardäre, wie EQT am Montag mitteilte.

Über den Verkaufspreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart, er soll nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg bei 1,4 Milliarden Euro liegen. Das Handelsblatt hatte bereits im Mai berichtet, dass EQT einen Käufer für den Desinfektionsmittelhersteller sucht.

„Als wir Schülke übernommen haben, waren wir fest davon überzeugt, eine starke Basis vorzufinden – mit tollen Produkten und tollen Mitarbeitern“, sagt Matthias Wittkowski, Partner bei EQT, dem Handelsblatt. 2020 hatte EQT Schülke vom französischen Industriegasekonzern Air Liquide übernommen. „Schülke war eine Art Waisenkind im Konzern, das weder die nötige Liebe noch die nötige Strenge für das Kerngeschäft bekommen hat“, sagt Wittkowski.