Sanktionen Oligarch Melnitschenko ist raus – doch der Düngemittelhersteller Eurochem will weiter liefern

Düsseldorf Es sollte ein besonderes Jahr für Eurochem werden. 2021 hatte der Schweizer Düngerhersteller im Besitz des russischen Oligarchen Andrej Melnitschenko die Marke von zehn Milliarden Dollar übersprungen. Der Börsengang war in Planung, zuvor sollte noch eine größere Übernahme in Österreich festgezurrt werden.

Doch diese Projekte sind nun im Zuge des Ukrainekriegs gescheitert. Der viertgrößte Düngerhersteller der Welt steht vor einer ungewissen Zukunft. Melnitschenko hat wegen der Sanktionen des Westens gegen ihn das Unternehmen verlassen – seine weitere Rolle ist unklar.

Das operative Geschäft soll aber weiterlaufen, erklärt das Unternehmen in einem Schreiben an das Handelsblatt. „Als führender globaler Düngemittelhersteller sind wir zuversichtlich, dass wir die Zusagen an unsere Kunden einhalten können“, heißt es. Das Unternehmen sei flexibel und regional diversifiziert und könne sich „schnell an veränderte Umstände anpassen“.

Für den internationalen Düngemittelmarkt ist dies eine grundsätzlich gute Nachricht. Eurochem ist einer der größten Hersteller von Pflanzennährstoffen auf Basis von Stickstoff und Kali. Ein Ausfall hätte den Engpass bei der Düngerversorgung erheblich verstärkt.

Anbieter wie etwa Yara aus Norwegen und Borealis aus Österreich haben ihre Produktion von Stickstoffdünger zuletzt gedrosselt. Grund sind die hohen Erdgaspreise. Gas macht bei der Herstellung gut 80 Prozent der Kosten aus, denn es ist Rohstoff und Energielieferant zugleich.

Im vergangenen Jahr haben Düngerhersteller die Preise hochschrauben können und damit sehr gut verdient. Doch viele Anlagen sind bei dem momentanen Energie- und Rohstoff-Preisniveau kaum noch wirtschaftlich zu betreiben. Die Folgen müssen die Landwirte und Verbraucher tragen. Es drohen schlechte Ernten, weil nicht genug Dünger eingekauft werden kann und die verfügbaren Mengen extrem teuer sind. Die Nahrungsmittelpreise dürften steigen.

Eine Drosselung plant Eurochem derzeit nicht und verspricht, seine Pflanzennährstoffe an die Kunden rechtzeitig auszuliefern. Die Firma liefert an Bauern und Händler in Europa, USA, Russland, Lateinamerika und Asien. Produziert wird in Belgien, China, Russland und Litauen.

Segeljacht in Italien konfisziert

Eurochem hat zwar seinen Sitz in der Schweiz, ist aber russischen Ursprungs und gehörte mehrheitlich Melnitschenko. Dieser steht seit vergangenem Donnerstag auf der Sanktionsliste der EU, die auch von der Schweiz umgesetzt wird. Der Oligarch hat sich am vergangenen Mittwoch als Mehrheitseigner und Verwaltungsrat von Eurochem zurückgezogen. Was genau aus seinem Anteil wird, bleibt unklar. Die Firma bestätigt nur, dass er „nicht mehr Begünstigter“ einer 90-prozentigen Beteiligung an Eurochem sei.

Melnitschenko wohnt in St. Moritz und hat Eurochem schon vor 2015 in Zug angesiedelt. In der Branche heißt es, er habe schon im damals entstehenden Ukrainekonflikt Sanktionen befürchtet und einen sicheren Hafen für die Firma gesucht. Aktuell ist Eurochem von Sanktionen nicht betroffen – anders als sein Gründer. Aufsehenerregend wurde am Wochenende sein Schiff in Italien konfisziert. Es handelt sich um die größte Segeljacht der Welt mit eingebautem U-Boot im Wert von rund einer halben Milliarde Euro.

Melnitschenkos Superjacht wurde am Wochenende in Italien konfisziert. (Foto: Reuters) „Sailing Yacht A“

Für Aufsehen sorgt aber auch Melnitschenko selbst. Ihm wird wie vielen anderen Oligarchen die Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin nachgesagt. Am Dienstag wandte er sich aber per Mail an die Öffentlichkeit und warnte vor den Folgen des Krieges in der Ukraine. Er empfinde „großen Schmerz und Unglauben, wenn ich sehe, wie brüderliche Völker kämpfen und sterben“, schrieb Melnitschenko, dessen Mutter Ukrainerin ist.

Er warnte vor der drohenden weltweiten Nahrungsmittelkrise. „Die Ereignisse in der Ukraine sind wirklich tragisch. Wir brauchen dringend Frieden.“

Börsenpläne und Zukauf sind gestoppt

Ob er damit der erste Oligarch ist, der Putin „in den Rücken fällt“, wie die „Bild“-Zeitung schrieb, ist offen. In der Mail vermeidet Melnitschenko das Wort „Krieg“ und die Festlegung, wer der Aggressor ist. Neben Eurochem besitzt er mehrheitlich den Suek-Konzern, den größten Kohleförderer Russlands und einer der größten Wärme- und Stromerzeuger des Landes.

Klar ist: Mit dem Expansionsplan für Eurochem ist der Russe vorerst gescheitert. Im Dezember hieß es in Finanzkreisen, er bereite den Börsengang vor und habe dafür bereits die Investmentbanken Goldman Sachs, JP Morgan und UBS mandatiert. Der Zeitpunkt schien ideal: 2021 gelang Eurochem ein Umsatzsprung um 66 Prozent auf 10,2 Milliarden Dollar bei einer Gewinnmarge von 38 Prozent.

Verstärken wollte sich die Gruppe vorher mit dem Kauf der Düngersparte von Borealis - einer Chemietochter des Wiener OMV-Konzerns - im Volumen von 455 Millionen Euro. Seit Anfang Februar feilten beide Seiten an den letzten Details des Deals. In Österreich und bei der EU stieß der Deal da längst auf Kritik, weil nicht noch mehr europäische Düngerkapazitäten in russischen Besitz gehen sollten. Auch das österreichische Wirtschaftsministerium hatte den Deal im Visier und prüfte ein Investitionskontrollverfahren. Borealis stoppte die Verkaufsgespräche jedoch erst vergangene Woche.

