Sanofi, GSK, Boehringer Ingelheim 40 Milliarden Dollar Kursverlust: Investoren fürchten Klagewelle gegen Pharmakonzerne

Wegen möglicher Krebsrisiken bei einem alten Magenmedikament drohen den Konzernen teure Prozesse. Die Nervosität bei den Investoren ist hoch.

Wegen möglicherweise krebserregender Inhaltsstoffe drohen mehreren Pharmakonzernen Klagen in den USA. (Foto: Reuters) Magenmedikament Zantac

Frankfurt Ein bereits seit 2020 vom Markt verbanntes Magenmittel sorgt für wachsende Nervosität bei Pharma-Investoren. Sie befürchten, dass Schadensersatzprozesse um das Medikament Zantac, das vor allem gegen Sodbrennen und Magengeschwüre eingesetzt wurde, zu milliardenschweren Belastungen bei etlichen Pharmakonzernen führen könnten, darunter vor allem Sanofi und Glaxo-Smithkline (GSK). Aber auch Pfizer, Boehringer Ingelheim und weitere Pharmafirmen könnten von dem Fall betroffen sein.

Sowohl GSK als auch Sanofi büßten am Mittwoch und Donnerstag an der Börse zweitweise rund 20 Prozent an Wert ein, nachdem Analysten auf die Prozessrisiken hingewiesen hatten. Der von Pfizer und GSK formierte Gesundheitskonzern Haleon, der seit kurzem an der Börse notiert ist, verlor etwa 15 Prozent. Auch Pfizer-Aktien gaben nach.

Zwar konnten sich die Werte am Donnerstagnachmittag teilweise wieder etwas erholen. Alles in allem summieren sich die Wertverluste damit aber immer noch auf rund 40 Milliarden Dollar innerhalb von nur zwei Tagen.