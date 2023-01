Schaltbau Mit Gleichstrom und hochautomatisiert – Energieeffiziente Fabrik soll 35 Prozent Kosten sparen

Die hohen Energiepreise wecken Ängste vor einer Deindustrialisierung. Ein Musterwerk von Schaltbau zeigt, wie sich dem mit Technologien entgegenwirken lässt.

Die 60 Millionen Euro teure Fabrik ist hochautomatisiert und als eine der ersten weltweit mit einem Gleichstromnetz ausgestattet, (Foto: Schaltbau) Neue Schaltbau-Fabrik in Velden

Velden Angesichts der hohen Energiekosten geht in der deutschen Wirtschaft die Angst vor einer Deindustrialisierung um. Ein Ausweg könnte die effizientere Nutzung von Strom und Gas sein. „Die Unternehmen sind auf der Suche nach günstigen Maßnahmen, die kurzfristig umgesetzt werden können“, sagt Alexander Sauer, Leiter des Instituts für Energieeffizienz in der Produktion an der Universität Stuttgart.

So werde etwa die Raumtemperatur in Büros gesenkt. Doch größere Investitionen in den Bereich seien seit 2019 sogar rückläufig, sagt Sauer, der zweimal im Jahr einen Energieeffizienz-Index erhebt. „Es steht die Angst vor einer Rezession im Raum, da scheuen viele Firmen trotz der gestiegenen Energiekosten größere Investitionen.“ Zudem herrsche Verunsicherung über den zukünftigen politischen Rahmen.