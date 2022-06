Schiffbau Thyssenkrupp übernimmt MV Werft in Wismar – 2024 soll Bau von U-Booten starten

Der Konzern dürfte zu den Profiteuren der geplanten Aufrüstung der Bundeswehr zählen. In Wismar will Thyssenkrupp rund 800 Mitarbeiter einstellen.

Berlin Der Industriekonzern Thyssenkrupp übernimmt von den insolventen MV Werften den Standort in Wismar. Im Laufe des Jahres 2024 könnte dort der Bau von Unterseebooten beginnen, teilte Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) am Freitag mit. Das Handelsblatt hatte bereits am Donnerstag über den Vorgang berichtet.

Maßgeblich sei eine Beauftragung weiterer U-Boote durch den Bund und daraus folgende Investitionen in die Ertüchtigung der Werft. Die Dimension des Engagements von TKMS hänge vom Umfang der Aufträge ab. „Je mehr Aufträge, desto mehr Arbeitsplätze“, hieß es in der Mitteilung von TKMS.