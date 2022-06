Schiffbau Thyssenkrupp übernimmt Standort Wismar von insolventen MV Werften

Berlin Der Industriekonzern Thyssenkrupp übernimmt von den insolventen MV Werften den Standort in Wismar. Die Tochter Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) habe den Zuschlag erhalten, erfuhr das Handelsblatt am Donnerstag aus Branchenkreisen.

Für den Konzern bedeutet der Deal eine strategische Wende. Bis Februar hatte Vorstandschefin Martina Merz noch einen Käufer für TKMS gesucht. Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine warf der Vorstand die Pläne aber über Bord. TKMS soll nun Teil der Gesellschaft bleiben, die Leitung übernahm kürzlich Personalvorstand Oliver Burkhard. Mit ihm an der Spitze soll die Sparte ausgebaut werden.

TKMS dürfte zu den Profiteuren der geplanten Aufrüstung der Bundeswehr zählen. Die Bundesregierung hat ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro bereitgestellt, mit dem neues Material für die Streitkräfte angeschafft werden soll. Unter anderem ist den Bau neuer U-Boote und Schiffe geplant. TKMS soll laut Branchenkreisen den Zuschlag für die neue Korvette K130 bekommen.

Diese Schiffe könnte TKMS in Wismar bauen. Der Standort in Kiel ist nach Angaben des Unternehmens auf Jahre hinaus mit der Fertigung von Unterseebooten ausgelastet. Hinzu kommen nun zwei zusätzliche U-Boote, die für die Marine vorgesehen sind.

Die Übernahme will Insolvenzverwalter Christoph Morgen zusammen mit TKMS-Chef Burkhard am Freitag in Wismar bekannt geben. Das Unternehmen äußerte sich zunächst nicht dazu. Die MV Werften gehörten bis Januar zum asiatischen Genting-Konzern. Die Betriebe in Wismar, Rostock und Stralsund bauten mit mehr als 2000 Beschäftigten Kreuzfahrtschiffe für den Mutterkonzern.

