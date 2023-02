Schneider Electric Ex-Siemens-Manager Peter Herweck wird neuer CEO

Jean-Pascal Tricoire übergibt die Führung mit Rekordergebnissen an seinen Nachfolger. Vor allem die Softwareumsätze sollen weiter ausgebaut werden.

Im Jahr 2022 steigerte Schneider Electric die Umsätze um 18 Prozent auf erstmals 34,2 Milliarden Euro. (Foto: Reuters) Schneider-Electric-Fabrik in China

München Der frühere Siemens-Strategiechef Peter Herweck wird neuer Vorstandschef des großen europäischen Siemens-Konkurrenten Schneider Electric. Mit dem Wechsel an der Spitze schlage man ein neues Kapitel in der Konzerngeschichte auf, sagte der scheidende CEO Jean-Pascal Tricoire am Donnerstag bei der Vorlage von Rekordzahlen. Sein Nachfolger habe 30 Jahre Erfahrung in der Industrie und Schneider Electric in den vergangenen sieben Jahren kennengelernt.

Herweck soll den Posten im Mai übernehmen. Er hatte lange Jahre für Siemens gearbeitet, unter anderem in China und in der Prozessautomatisierungssparte sowie als Chef der Strategieabteilung. Im Herbst 2015 wechselte er zum Konkurrenten Schneider Electric, derzeit führt er die Softwaretochter Aveva.