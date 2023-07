Im vergangenen Jahr hat Ago Energie die weltweit erste Hochtemperaturwärmepumpe entwickelt – zum richtigen Zeitpunkt: Der Markt für die Pumpen wächst schneller, als der Hersteller liefern kann.

Düsseldorf Über mangelndes Interesse an ihren Industriewärmepumpen kann die Firma Ago Energie + Anlagen nicht gerade klagen, im Gegenteil: Täglich kommen neue Anfragen bei dem seit 1980 in Kulmbach ansässigen Unternehmen herein, das seit 2020 zur Rhein-Energie in Köln gehört. Es hat die weltweit erste Hochtemperaturwärmepumpe entwickelt, die CO2-frei arbeitet, und verzeichnet einen Nachfrageboom. „Vor allem in der Konzeptphase gibt es aktuell sehr viele Projekte“, sagt der Leiter der Thermotechnik des Unternehmens, Klaus Ramming.

Das Besondere an der Hochtemperaturwärmepumpe des Unternehmens, das zur Transformation der kommunalen und industriellen Wärmeversorgung in Deutschland wichtige Bausteine liefert: Es erreicht eine Temperatur von bis zu 150 Grad Celsius. Industrieunternehmen, aber auch Stadtwerke und Kommunen können damit ihre Wärmeversorgung nachhaltig betreiben.

