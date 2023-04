Für die deutschen Autobauer wird die Luft in China dünner – allerdings vor allem im Massenmarkt, wie die Luxushersteller betonen.

Der weiß-blaue Autobauer präsentierte auf der Automesse in China die Digitalstudie Dee. (Foto: AP) BMW-Chef Oliver Zipse in Shanghai

Shanghai Die Heimat der Premium- und Luxushersteller auf der größten Automesse der Welt in Shanghai ist Halle 8. Aus dem VW-Kosmos sind Porsche, Bentley und Lamborghini vertreten. Mercedes hat seinen Ableger AMG in dem Umfeld platziert. Eine Halle weiter hat BMW einen Riesenstand aufgebaut – genau im Blickfeld des chinesischen Hauptangreifers BYD.

Für die etablierten Hersteller mag die Luft in China noch so dünn werden. Volkswagen hat sogar gerade erst beim Absatz die Nummer-eins-Position an den lokalen Konkurrenten BYD verloren. Das Premiumsegment aber schafft es, in Sichtweite der chinesischen Herausforderer zu bleiben – oder sich sogar ganz abzugrenzen.

Nirgends wird das auf so engem Raum so deutlich wie auf der Messe „Auto Shanghai“, auf der noch bis 27. April die neusten Entwicklungen gezeigt werden.

