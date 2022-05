Share Now Exit aus dem Carsharing: BMW und Mercedes verkaufen Share Now an Stellantis

München Mercedes-Benz und BMW steigen aus dem Carsharing-Geschäft aus. Die beiden süddeutschen Autobauer haben vor Kurzem eine Vereinbarung zum Verkauf ihrer Gemeinschaftsfirma Share Now an den Opel-Mutterkonzern Stellantis unterzeichnet. Das teilten die drei Fahrzeughersteller am Dienstagmorgen mit. Zu den Details der Transaktion haben die Konzerne Stillschweigen vereinbart. Dem Deal müssen zudem noch die Kartellbehörden zustimmen.

Mit dem Exit aus dem Carsharing stutzen Mercedes und BMW ihre Anfang 2019 fusionierten Mobilitätsdienste weiter zurecht. Von den einst fünf Apps zum Parken, Laden, Autos teilen, Taxis ordern und Reisen planen, bleiben nur noch zwei übrig. Die Konzerne wollen sich künftig auf Dienstleistungen rund um das Laden von Elektrofahrzeugen (Charge Now) und einen Mobilitätsdienst (Free Now) konzentrieren, in dem Kunden vom Auto bis zum E-Scooter alle möglichen Verkehrsmittel buchen können.

Der Schritt ist konsequent und zugleich ein Eingeständnis des Scheiterns. Gerade mit dem Carsharing haben die deutschen Autobauer große Hoffnungen verbunden. Das Geschäft sei von „zentraler Bedeutung“ hieß es immer wieder in Stuttgart und München. Einerseits um besser zu verstehen, wie sich die Erwartungen an individuelle Mobilität verändern. Andererseits um in Großstädten wie Paris, in denen Privatautos zunehmend aus den Vierteln verbannt werden, überhaupt noch ein Angebot in petto zu haben.

Doch die hohen Erwartungen an das Geschäft haben sich nie erfüllt. Mit der Zusammenlegung von Car2Go (Mercedes) und Drive Now (BMW) vor drei Jahren zu Share Now wollten die Konzerne kräftig wachsen und ihre Verluste zugleich minimieren. Stattdessen stand allein 2019 infolge hoher Abschreibungen in Fehlbetrag von 720 Millionen Euro in der Bilanz der Firma. 2020 folgte ein Verlust von 235 Millionen Euro. Die Coronapandemie hat das Geschäft zusätzlich hart getroffen. Von der durch die Eigentümer angestrebten nachhaltigen Profitabilität war Share Now zuletzt weit entfernt.

Mercedes-Chef Ola Källenius und BMW-Frontmann Oliver Zipse galten darüber hinaus nie als große Unterstützer des Geschäfts mit Mobilitätsdiensten. Es waren ihre Vorgänger, Dieter Zetsche und Harald Krüger, die einen „weltweit führenden Gamechanger“ kreieren wollten, um Uber, Lyft und Co. Paroli zu bieten. Sie investieren eine Milliarde Euro und gaben die Devise aus: „The sky is the limit“. Källenius und Zipse verfolgen dagegen eine ganz andere Strategie. Sie fokussieren die Unternehmen wieder auf ihren Kern: den Autobau.

Stellantis will weltweit führendes Carsharing-Unternehmen werden

Insofern ist es verständlich, dass sich Mercedes und BMW nun von Share Now trennen. Carsharing bleibe zudem ein „wesentliches Element“ im Mobilitätsangebot der Konzerne – nur eben integriert in die App von Free Now, betont Gero Götzenberger, Direktor Strategie und Beteiligungen bei Mercedes-Benz Mobility. Rainer Feurer, Bereichsleiter Corporate Investments bei BMW, ergänzt: „Free Now und Charge Now sind mit dem Ansatz, eine Software-Plattform für möglichst viele Player in ihrem jeweiligen Segment aufzubauen, sehr erfolgreich unterwegs.“

Stellantis will sich mit der Übernahme von Share Now als „führendes Carsharing-Unternehmen“ positionieren. Zu den sieben Städten, in denen der Konzern in Europa und den Vereinigten Staaten mit seinem Dienst Free2Move bereits aktiv ist, kommen nun 14 weitere Metropolen hinzu. In Summe werde Free2Move dank des Deals mehr als 3,4 Millionen Kunden hinzugewinnen und künftig gut 5,4 Millionen Nutzer zählen, erklärte der Konzern. Die Fahrzeugflotte wächst von 2.500 auf 12.500 Autos.

„Diese Übernahme wird auch unser Wachstum in Europa beschleunigen“, erklärte Brigitte Courtehoux, CEO von Free2move. „Gleichzeitig kommen wir unserem Ziel einen Schritt näher, die weltweite Präsenz von Free2move bis 2030 auf 15 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer auszubauen.“

Stellantis betont, dass Free2Move bereits ein profitables Geschäft sei. Mit den Diensten von Mercedes und BMW entstünden neue Skaleneffekte und Synergien. Stellantis will den Netto-Umsatz mit Mobilitätsdienstleistungen bis Ende der Dekade auf 2,8 Milliarden Euro erhöhen. Als Etappenziel nennt der Konzern einen Umsatz von 700 Millionen Euro bis 2025.

