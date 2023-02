 Siemens: USA werden Schwerpunkt für Investitionen

Konzernchef Busch ist mit Blick auf China vorsichtiger geworden und sieht starkes Wachstum in den USA. Das könnte Signalwirkung für andere Unternehmen haben.

Die Geschäfte mit der Industrieautomatisierung laufen bei den Münchenern derzeit gut. (Foto: dpa) Siemens-Zentrale

München, Stuttgart Siemens soll künftig verstärkt in den USA wachsen. Der Dax-Konzern reagiert damit auf das immer schwieriger werdende Verhältnis zwischen den USA und China sowie die US-Konjunkturprogramme. „Es ist in mehreren Geschäften der Aufbau von Produktion in den USA geplant“, heißt es in Siemens-Aufsichtsratskreisen. Es gehe um zusätzliche Kapazitäten – nicht um Verlagerung. „Der Fokus verschiebt sich gerade stärker in Richtung USA.“

Angesichts der geopolitischen Spannungen sei die China-Euphorie von Vorstandschef Roland Busch gedämpft, ist im Konzernumfeld zu hören. Auch Investoren von Siemens hatten sich zuletzt besorgt gezeigt, dass ein zu großes Klumpenrisiko in der Volksrepublik entstehen könnte.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen