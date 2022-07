Skandal-Start-up Theranos Sie baute mit ihrem Ex-Geliebten eine Betrugsfirma auf – jetzt drohen auch ihm 20 Jahre Haft

Das US-Start-up Theranos ging einst mit einer nicht funktionierenden Technologie an den Markt. Nach Gründerin Elizabeth Holmes wurde nun auch die Nummer zwei verurteilt.

Der früheren Unternehmerin drohen bis zu 20 Jahre Haft pro Anklagepunkt. (Foto: Reuters) Elizabeth Holmes

New York Wichtiges Urteil im Theranos-Skandal: Ramesh „Sunny“ Balwani, der ehemalige Präsident des US-Start-ups und Ex-Freund der Gründerin Elizabeth Holmes, wurde in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Das entschied das Bundesgericht in San Jose, Kalifornien, am Donnerstag. Sechs Monate nach der Verurteilung von Holmes wegen Betrugs an den Investoren urteilten die Geschworenen nun auch in seinem Fall.

Theranos hatte versprochen, die Gesundheitsbranche durch günstige Bluttests zu revolutionieren. Mithilfe nur weniger Tropfen Blut sollte eine breite Palette an medizinischen Tests durchgeführt werden können. Zwischenzeitlich war Theranos zehn Milliarden Dollar wert. Tatsächlich funktionierte die Technik nie.

Balwani drohen bis zu 20 Jahre Haft, ebenso wie Holmes, berichten die Nachrichtenagenturen AP und Bloomberg. Das Strafmaß wird erst zu einem späteren Zeitpunkt verkündet. Balwanis Anwalt äußerte sich enttäuscht über das Urteil. Man erwäge, Berufung einzulegen, erklärte er.