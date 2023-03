Skurriler Fanartikel Tesla verkauft jetzt offenbar auch Bier – für 89 Euro je Liter

Für skurrile Fanartikel ist Tesla bekannt. Wie von Elon Musk angekündigt lässt die Elektroauto-Marke nun ein eigenes Bier brauen – und verkauft es zum Luxuspreis.

Das Design des Tesla-Biers ist ausgefallen. (Foto: Tesla) „Gigabier“

Düsseldorf Das Model Y läuft in Grünheide bei Berlin schon länger vom Band. Nun lässt die Marke in Deutschland auch ein eigenes Bier brauen, das unter dem Markennamen Gigabier verkauft wird – zumindest, wenn es sich nicht um einen vorgezogenen Aprilscherz handelt. Auf seiner deutschen Website bietet Tesla das „limitierte Bier im Pilsener Stil“, das angeblich mit „exklusivem Cyberhopfen“ gebraut wird, seit diesem Freitag zum Kauf an.

Was gegen einen Aprilscherz spricht: Schon beim Gigafest in Grünheide vor der offiziellen Eröffnung des Werks hatte Musk das Bier im Jahr 2021 angekündigt und sich entsprechende Markenrechte gesichert.

Betrieben wird der Webshop nach eigenen Angaben von einer Firma namens Cyberhops, zu der es aber keine weiteren Informationen gibt. Für das Bier arbeitet Tesla mit dem niederländischen Craftbeer-Experten Brouw Unie zusammen.

Tesla-Tequila, kurze Hosen und ein Flammenwerfer

Die Verpackung soll laut Tesla „eine Brücke zwischen Cybertruck und der 500-jährigen Bierbrau-Tradition nach deutschem Reinheitsgebot“ schlagen. Denn natürlich wird das Gigabier nicht in normalen Flaschen ausgeliefert, sondern in schwarz-glänzenden, skulpturartigen Flaschen, die mit einem leuchtenden Giga-Wasserzeichen bedruckt sind. Und auch beim Preis fällt das Tesla-Bier aus dem Rahmen. 89 Euro verlangt der Elektropionier für drei Flaschen mit jeweils 330 Millilitern. Das Kalkül: Sammler dürften bereit sein, diesen Preis zu zahlen. Es wäre allerdings nicht der erste skurrile Fanartikel aus dem Unternehmensreich von Tesla-Chef Elon Musk. Tesla-Tequila, eine Trillerpfeife im Design des Gigatrucks oder kurze Hosen (als Reminiszenz an Shortseller) waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Sogar einen Flammenwerfer ließ Musk zwischenzeitlich für seine Tunnelbaufirma Boring Company produzieren. Verkauft wurde er als „Not-a-flamethrower“, angeblich um den Export zu erleichtern. Mehr: „Verbranntes Haar“ – Elon Musk steigt ins Parfümgeschäft ein