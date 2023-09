 Smart Mobility: Wenn das Auto mit der Ampel spricht

Köln Das Streben nach nachhaltiger Mobilität reißt in Städten Grenzen ein und hebt altes Besitzdenken auf: Der Individualverkehr verbindet sich reibungslos mit öffentlichem Verkehr – in einer idealen Welt. Autos und Kleinfahrzeuge für Mikromobilität gehen in der Smart City eine Symbiose ein. Beim autonomen Fahren wird die Abgrenzung ohnehin unscharf – und Fortbewegungsmittel und Datenkommunikation lassen sich kaum noch trennen.

Die Verschmelzung der Systeme wird auch auf der Automobilmesse IAA Mobility Thema sein und zeigt sich sogar in der Hallenbelegung. Man plane einen „flächendeckenden Ausstellermix“, es gebe „keine Abgrenzung zwischen den verschiedenen Bereichen“ mehr, erklären die Veranstalter. Auf dem „Summit“ stünden Automotive, Data & Tech, Cycling & Micromobility in einer Reihe.

So sollen die unterschiedlichsten Akteure zusammenfinden: Autohersteller, die das ältere Konzept der Verkehrsleitsysteme mit nun ausgefeilterer Datenkommunikation fortschreiben, Stromversorger, die Ladesäulen betreiben und IT-Infrastruktur anbieten, sowie diverse Technologiefirmen.

Fahrzeughersteller interpretieren das Schlagwort „Smart City“ oft noch eng entlang der heutigen Automobilität. Audi verweist auf seinen Dienst „Ampelinformation“ am Stammsitz.

„Als erste Stadt in Europa“ habe Ingolstadt Serienfahrzeuge mit Ampeln vernetzt. Tempo-Empfehlungen am Armaturenbrett zeigen dem Fahrer die Geschwindigkeit, mit der er die nächste Grünphase erreicht. Mit Künstlicher Intelligenz verbesserten zudem die Ampeldaten und Informationen von Verkehrssensoren den Verkehrsfluss.

Mit Sensoren gegen Staus

Den ruhenden Verkehr nehmen sich mitunter die örtlichen Energieversorger vor. So setzt die Mannheimer MVV Energie auf Sensoren, die erkennen, ob ein Parkplatz verfügbar ist. „Automatisiert und in Echtzeit“ schaffe man den Überblick. Zudem erfasst MVV die Verkehrssituation auf Mannheims Straßen mit Sensoren nahezu in Echtzeit. So ließen sich „Anreiz- und Warnsysteme implementieren“, um das innerstädtische Verkehrsaufkommen zu beeinflussen und die Luftreinhaltung zu gewährleisten, erklärt das Unternehmen.

Geht es um noch weitreichendere Konzepte, blicken viele auf die Metropolregion Oslo als Vorreiter. Dort sollen im Jahr 2030 etwa 30.000 autonome Shuttles unterwegs sein und den motorisierten Individualverkehr massiv zurückdrängen.

Ein Verkehrssystem auf Basis solcher autonomen Fahrzeuge könne vielschichtig organisiert werden, erklärt Professor Andreas Herrmann, Direktor am Institut für Mobilität der Universität St. Gallen. Autonome Fahrzeuge können nach Fahrplan verkehren, aber auch als Anrufsammeltaxi oder individuelles Taxi, je nach örtlichen Gegebenheiten und individuellen Bedürfnissen der Nutzer. In einer neuen Denkfabrik namens „PwC Lab for Smart Mobility“ will die Universität St. Gallen vernetzte und nachhaltige Mobilitätsmodelle der Zukunft erforschen, heißt es an der Hochschule. Projektpartner ist das Prüf- und Beratungsunternehmen PwC Deutschland.

Smart Mobility berührt als vielschichtiges Thema neben technologischen Aspekten auch gesellschaftliche Fragen. Das Konzept verändere die Sichtweise auf Mobilität insgesamt, sagt Experte Herrmann. Ein von Nachhaltigkeit geprägtes Verkehrssystem gehe weg von „Mobility as Ownership“ hin zu „Mobility as a Service“. Beim autonomen Fahren erübrige sich der Besitz eines Fahrzeugs – schlicht weil ein solches per App jederzeit zur Verfügung steht.

„In einem Verkehrssystem der Zukunft nimmt die Anzahl der Fahrzeuge erheblich ab, damit werden in den Städten beachtliche Flächen frei, die bisher als Parkplätze genutzt werden“, sagt Herrmann. Man könne folglich viel mehr Bäume in die Städte bringen, was auch die Temperaturen im Sommer erheblich senke.

Der beginnende Umbau der Städte zeigt sich schon heute: Fahrspuren werden verengt, Parkplätze reduziert und verteuert – die Zurückdrängung des motorisierten Individualverkehrs sei der Anfang auf dem Weg zur Smart City. Das Schlagwort der „Road Diet“ macht die Runde. Im gleichen Zuge werden Rad- und Busspuren vergrößert, Straßenbahnen ausgebaut und Mikromobilität wird gefördert, also die Fortbewegung mit Kleinst- und Leichtfahrzeugen, elektrisch oder nicht motorisiert. Die treibenden Akteure einer solchen Smart-Mobility-Strategie seien nicht unbedingt etablierte Autohersteller, sondern oft IT- oder junge Technologiefirmen, etwa Erbauer von Shuttlefahrzeugen, sagt Herrmann.

„Bei uns steht die multimodale Mobilität im Fokus“, sagt Mirko de Paoli, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Smart City (BVSC). Das heißt: Alle Fortbewegungsmittel werden optimal vernetzt im Sinne eines Bürgers, der möglichst schnell und bequem von A nach B kommen will. Eigentum an Fahrzeugen sei zweitrangig, Hauptsache, das richtige Gefährt steht zur rechten Zeit am Wunschort zur Verfügung. Sharing-Modelle sind für den BVSC ein wesentlicher Bestandteil der smarten Mobilität.

Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist ein funktionierender Datenaustausch zwischen den Akteuren. „Man muss alle Daten verschneiden können, wir streben größtmögliche Interoperabilität an“, sagt de Paoli. Das heißt: Jedes Gerät muss mit jedem anderen über eine einheitliche Schnittstelle und einheitliche Datenformate kommunizieren können – so, wie es im Internet mit IP-Adressen heute etabliert ist.

Dazu brauche die Smart-City-Plattform-Lösungen, fordert de Paoli, idealerweise als Open-Source-Lösung. „Man darf keinesfalls in einen Hersteller-Lock-in geraten“, also in die Situation, dass eine bestimmte Hardware an ein System nur eines Herstellers gebunden ist, dieser also über eine ganze Infrastruktur und deren Datenverkehr herrscht.

Auch an ältere und eingeschränkte Menschen sei zu denken, fordert der BVSC-Vorstand. Bis zu 20 Prozent der Bürger seien bei modernen IT-Lösungen heute außen vor. Man müsse die Smart City von Beginn an inklusiv auslegen, sagt de Paoli. Helfen könnten etwa sprachgesteuerte Systeme, mit denen man fast wie mit einem Menschen reden könne. Heutige Hürden in Gestalt von hochkomplex zu bedienenden Fahrkartenautomaten sollten jedenfalls bald Geschichte sein.

