Spezialchemie Chemiekonzern Clariant tauscht Vorstände aus und kündigt Konzernumbau an

CEO Conrad Keijzer bricht endgültig mit der Strategie seines Vorgängers Hariolf Kottmann. Der Spezialchemiekonzern setzt nun auf Dezentralisierung.

Dem Schweizer Konzern steht ein größerer Umbau bevor. (Foto: Reuters) Clariant

Zürich Clariant-Chef Conrad Keijzer treibt den Umbau des Spezialchemiekonzerns voran: Wie das Unternehmen am Mittwoch in Basel mitteilte, beruft es drei neue Vorstände: Angela Cackovich, Jens Cuntze und Christian Vang. Zwei bisherige Mitglieder des operativen Vorstands, Hans Bohnen und Bernd Hoegemann, müssen das Unternehmen verlassen.

Zudem streicht Clariant zwei der insgesamt fünf Geschäftsfelder zusammen: In Zukunft will das Unternehmen das operative Geschäft nur noch in drei Sparten aufgliedern: Katalysatoren, Adsorptionsmittel und Additive sowie Pflegechemikalien.

Die neuen Vorstände übernehmen dabei die Leitung der neu formierten Sparten und parallel dazu die regionale Verantwortung für jene Märkte, die für ihr Geschäftsfeld am wichtigsten sind. Cackovich kommt vom Klebstoffhersteller Tesa und leitet künftig die Additiv-Sparte sowie den europäischen Markt.